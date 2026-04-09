Wackelzähne und Platzwunden: Eva Benetatous Sohn in Klinik

Schreckmoment für Evanthia Benetatou (34): Die Reality-TV-Bekanntheit meldet sich mit beunruhigenden Neuigkeiten in ihrer Instagram-Story. Ihr Sohn George Angelos Benetatou (4) stürzte in der Kita heftig auf sein Kinn und verletzte sich dabei. Die Lippe des Kleinen hat sowohl innen als auch außen Platzwunden und zwei seiner Zähne wackeln bedenklich. Für Eva folgte daraufhin ein wahrer Arztmarathon – mit Besuchen im Krankenhaus, beim Zahnarzt und beim Hautarzt. "Ein ganz verrückter Tag. Bin fix und fertig", schrieb Eva zu einem Foto, auf dem sie sich mit der Hand an die Stirn fasst und ergänzte: "Ihr kennt mich, ich stecke vieles einfach weg, aber irgendwann ist das Maß auch bei mir voll."

Doch der Sturz des Kleinen war offenbar nicht das einzige Drama der vergangenen Tage. Schon am Sonntag zuvor landete die Familie in der Notaufnahme – wegen einer Dellwarze, die Eva als "Horror" bezeichnete. "Das waren zu viele Arztbesuche die letzten zehn Tage", merkte sie an und fügte hinzu: "Zu viel Drama, zu viel Chaos, Kopfkino." Die Dschungelcamp-Bewohnerin kündigte an, sich bei ihren Followern persönlich zu melden, sobald sie wieder etwas Kraft getankt habe: "Wenn ich euch das erzähle, wird es mir niemand glauben."

Evanthia wurde durch ihre Teilnahme an der Kuppelshow Der Bachelor im Jahr 2019 einem breiten Publikum bekannt. Sie zieht ihren Sohn George als alleinerziehende Mutter groß. Er stammt aus der Beziehung mit ihrem Ex-Partner und Reality-TV-Bekanntheit Chris Broy (36). Die Medienpersönlichkeiten trennten sich noch vor der Geburt des Jungen – seither hat der Influencer laut Eva kaum Kontakt zu seinem Kind. Auch mit ihr ist das Verhältnis mehr als zerrüttet.

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Instagram / evanthiabenetatou Sohn George und Evanthia Benetatou, Dezember 2025

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Instagram / evanthiabenetatou Realitystar Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George

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