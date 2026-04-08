Evas Geburtstag: Hat Chris Broy ihr dieses Mal gratuliert?

Eva Benetatou (34) feiert am 6. April ihren Geburtstag. Vor rund zwei Jahren kam es zu etwa demselben Zeitpunkt zu einem verheerenden Zwischenfall: Die Influencerin landete mit dem verheirateten Serkan Yavuz (33) im Bett. Sie rechtfertigte die Aktion damals mit Einsamkeit, weil ihr Ex und Vater ihres Sohnes, Chris Broy (36), es versäumt hatte, ihr zum Geburtstag zu gratulieren. Nun stellt sich die Frage: Hat Chris dieses Mal daran gedacht? Wohl kaum. In seiner Instagram-Story gibt der Realitystar zu: "Ganzes Postfach voll mit dieser Frage und Befürchtung. Muss euch leider sagen: Habe es wieder vergessen."

Dass Eva sich aber auch dieses Mal mit Serkans Gesellschaft tröstet, ist unwahrscheinlich. Das Bekanntwerden des Seitensprungs trat einen riesigen Skandal los – besonders weil Serkans Ex-Frau Samira (32) zu dem Zeitpunkt schwanger war. Dennoch versuchte Eva die gemeinsame Nacht im Netz zu erklären. "Ja, es gab einen einmaligen Moment zwischen Serkan und mir – letztes Jahr. In einer Nacht, die eigentlich ein besonderer Tag für mich hätte sein sollen: mein Geburtstag. [...] Ich fühlte mich alleine, überfordert, verletzt – besonders, weil nicht einmal der Vater meines Kindes an mich gedacht hat", rechtfertigte sie sich etwa ein Jahr später. Allerdings zeigte die Öffentlichkeit nur wenig Verständnis. Die 34-Jährige wurde für viele zur Persona non grata.

Gleichzeitig wurde immer wieder die Frage gestellt, warum Eva ihren Ausrutscher mit Serkan überhaupt öffentlich machte, denn die Konsequenzen hätten eindeutig sein können. Dazu hat auch Chris seine Meinung. Vergangenes Jahr äußerte er sich im Podcast "Blitzlichtgewitter" und machte dabei deutlich, dass Eva seiner Meinung nach besser hätte schweigen sollen. "Ich glaube, Eva hat sich damit gar keinen Gefallen getan. [...] Weil so etwas muss man jetzt erst mal rechtfertigen und das kann man halt nicht", meint der 35-Jährige. Chris betont aber auch, dass seine Ex nicht die Alleinschuldige sei – Serkan habe sich genauso für die gemeinsame Nacht entschieden und sei für ihn ebenfalls "komplett unten durch".

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Robert Schmiegelt / Future Image, Imago / Matthias Gränzdörfer Collage: Eva Benetatou und Chris Broy

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Instagram / chris_b.___ Eva Benetatou und Chris Broy, Realitystars

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Imago Serkan Yavuz beim Social Event zur Amazon-Show The 50 in der Wolkenburg in Köln