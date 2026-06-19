Fußball auf dem Po: Fans spotten über Eva Benetatous WM-Post

Eva Benetatou (34) sorgt auf Instagram erneut für Aufsehen. Die Reality-TV-Bekanntheit teilt dort eine Reihe skurriler, mit künstlicher Intelligenz erstellter WM-Fotos, auf denen sie lediglich in einer Unterhose und einem bauchfreien Deutschland-Trikot im Stadion posiert. Die Aufnahmen sind dabei durchaus freizügig: Während sie auf einem Bild ihren Po in den Fokus rückt, zeigt sie sich auf einem anderen Foto im Handstand – und balanciert einen Fußball auf ihrer Pofalte. In den Kommentaren lassen die Reaktionen ihrer Community nicht lange auf sich warten.

Unter dem Beitrag sammeln sich schnell zahlreiche kritische Stimmen. Mehrere Nutzer machen deutlich, dass sie mit der freizügigen und provokanten Inszenierung wenig anfangen können. "Und du liebe Eva, wunderst dich noch über all das, was man über dich sagt? Selbst schuld, wenn man sich so auf Krampf präsentieren muss", schreibt ein User. Andere fragen knapp: "Was machst du da?" oder kommentieren den Post mit Worten wie "Peinlich" und "Warum?". Auch der Vorwurf, Eva wolle mit besonders auffälligen Bildern vor allem Aufmerksamkeit erregen, taucht unter dem Beitrag mehrfach auf.

Dass Eva gerne aus der Masse heraussticht und mit ihren Inhalten polarisiert, ist kein neues Phänomen. Zuletzt beantwortete die 34-Jährige auf Instagram die Frage eines Followers, ob sie Männer mit einem Fußfetisch attraktiv finde, überraschend offen: "Ganz ehrlich?! Ja!" Danach legte sie nach: "Ich liebe meine Füße und stehe auch dazu, wenn der Mann an meiner Seite darauf steht und sie schön findet – umso besser." Dazu veröffentlichte sie damals auch ein Foto, auf dem ihre gepflegten Füße im Mittelpunkt standen.

Anzeige Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatous KI-generiertes WM-Foto, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatous KI-generiertes WM-Foto, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Imago Eva Benetatou am Flughafen Frankfurt vor dem Abflug zum RTL-Dschungelcamp 2026