Neben Hanna: Ex-Bachelor & Eva bei "Love Island VIP" dabei?

Sind sie etwa Teil in der Luxusvilla von Love Island VIP? Zumindest laut Informationen von Bild soll kein Geringerer als Ex-Die Bachelors-Protagonist Martin Braun in die Villa in Griechenland eingezogen sein – gemeinsam mit Model und Schauspielerin Hanna Weig (30). Doch damit nicht genug: Zusätzlich ist angeblich Realitystar Eva Benetatou (34) mit von der Partie. Der Sender RTLZWEI bleibt auf Anfrage noch zurückhaltend und erklärt gegenüber dem Magazin nur: "Zu Spekulationen äußern wir uns nicht." Die Dreharbeiten der Datingshow sollen aber bereits abgeschlossen sein.

Martin machte sich Anfang 2024 als einer von zwei TV-Bachelors einen Namen. Am Ende entschied er sich für Larissa Katharina, doch die frische Liebe hielt nicht. Nun versucht der Unternehmer sein Glück offenbar erneut in einem Datingformat. Für Hanna, die Ex-Frau von GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (39), dürfte der Einzug des ehemaligen TV-Junggesellen besonders spannend sein. Das Model musste jüngst das Ende der Beziehung mit einem Justizbeamten verkraften. Zuvor sorgte sie durch eine Liaison mit US-Sänger Jason Derulo (36) für Schlagzeilen. Pikant: Mit Eva, die 2019 in Der Bachelor mit Andrej Mangold (39) den zweiten Platz belegte, wäre noch eine weitere Frau in der Villa, die genau weiß, wie Dating-TV funktioniert.

Während um die Teilnehmer der neuen Staffel aktuell gemunkelt wird, platzte für Marc-Robin Wenz die Chance auf die Liebesvilla. Der Reality-TV-Star verriet damals in einer Instagram-Fragerunde, dass seine Teilnahme an der zweiten Staffel von "Love Island VIP" eigentlich schon sicher gewesen sei. Der Vertrag sei unterschrieben gewesen, doch kurz vor der Abreise kam die Absage. "Man hat versucht, sich intern einig zu werden, aber es wurde nichts bis kurz vor knapp. Dann hieß es ein paar Tage vor Abflug, dass ich doch nicht hin kann", erklärte Marc-Robin. Ob er es dafür in die kommende dritte Staffel geschafft hat? Zumindest wurde der Cast bisher nicht offiziell bekannt gegeben.

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Imago Eva Benetatou bei der Aachener Media Night 2026 in der Eventlocation Liebig in Aachen

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RTL Martin Braun, "Die Bachelors" 2025

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Getty Images Hanna Weig im Juli 2025

Imago Marc-Robin Wenz bei der Premiere von "The 50" Staffel 3, März 2026