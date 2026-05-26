Emmy Russ wütend: Hat Eva Benetatou ihren Merch geklaut?

Emmy Russ (27) erhebt schwere Vorwürfe gegen ihre Realitykollegin Evanthia Benetatou (34): Die TV-Bekanntheit hat auf TikTok öffentlich ausgeteilt und behauptet, Eva habe ihren Merchandise eins zu eins kopiert. Konkret geht es um Shirts mit dem Aufdruck "Mach kein Auge" – kombiniert mit dem Motiv einer Fatima-Hand und einem Auge. Diesen Entwurf habe sich Emmy nach eigenen Angaben eigenständig ausgedacht und selbst designt. Dass Eva nun mit einem fast identischen Produkt auf den Markt komme, stößt ihr gewaltig sauer auf. "Was hab ich da gestern zugeschickt bekommen? Eva Benetatou hat 1:1, aber wirklich 1:1, meinen Merch kopiert", schimpfte Emmy in dem Clip.

In dem Video auf TikTok betont Emmy, sie habe ihren gesamten Shop selbst aufgebaut – von der Idee bis zur Produktion. Eva hingegen arbeite lediglich mit einem bestehenden Anbieter zusammen, der auch Emmy bereits kontaktiert hatte. "Du stehst ja null hinter dem Shop. Das macht ja jemand für dich", wirft Emmy der Kollegin vor. Trotz des Ärgers bleibt sie in ihrer Reaktion vergleichsweise locker: Sie bietet Eva sogar an, ihr kostenlos zwei Shirts aus ihrem eigenen Shop zu schicken. Und auch ihre Fans lässt sie nicht außen vor – mit dem Rabattcode "Emmi" sollen sie zehn Prozent auf den gesamten Shop erhalten. In den Kommentaren unter dem Video hält sich die Unterstützung für Emmy allerdings in Grenzen. Viele Nutzer geben zu bedenken, dass der Satz "Mach kein Auge" nicht geschützt sei und bereits weit verbreitet war. Manche schreiben sogar, der Spruch sei gar nicht Emmys eigene Erfindung.

Zwischen Emmy und Eva ist es nicht das erste Mal, dass die Stimmung angespannt ist. Die beiden trafen bereits im Boxring aufeinander, als sie beim Format Fame Fighting gegeneinander antraten – Eva gewann den Kampf. Damals sorgte ein Statement von Eva nach dem Fight für Wirbel, nachdem Emmy den Ring verlassen musste, weil es ihr gesundheitlich nicht gut ging.

Anzeige Anzeige

Collage: IMAGO / Future Image, IMAGO / BREUEL-BILD Collage: Emmy Russ und Eva Benetatou, Reality-TV-Stars

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Emmy Russ bei KDRAS

Anzeige Anzeige

RTL Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026