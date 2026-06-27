"Gern geschehen": Zara Larsson scherzt über Hitzewelle

Während in weiten Teilen Europas die Temperaturen immer weiter steigen, reagiert Zara Larsson (28) jetzt mit einer gehörigen Portion Selbstironie. Die Sängerin veröffentlichte dazu auf TikTok ein Video zu ihrem Song "Midnight Sun" und schrieb dazu scherzhaft: "Es war eine Million Grad heute – gern geschehen." Damit spielt sie auf einen Running Gag ihrer Fans an: Seit Wochen wird im Netz gewitzelt, die sommerlichen Vibes ihres Hits hätten die aktuelle Hitzewelle ausgelöst.

In den Kommentaren auf TikTok steigen zahlreiche Fans auf den Spaß ein und posten Wettermeldungen von verschiedenen Standorten. Dazu schreibt ein Fan scherzhaft: "Es reicht jetzt, bitte veröffentliche endlich 'Mittagsbrise'", während andere "Mitternachtsventilator" als möglichen Songtitel vorschlagen. Ein weiterer Nutzer witzelt: "Zara, hör auf zu singen, ich schmelze in dieser Hitze." Außerdem legt ein Fan mit einem augenzwinkernden Vergleich nach: "Ich rufe jetzt sofort Mariah Carey an" – eine Anspielung auf deren Weihnachtshit "All I Want For Christmas Is You" als vermeintliches Gegenmittel für die Sommerhitze.

Während ihr Song "Midnight Sun" derzeit den Soundtrack des Sommers liefert, setzt Zara das sonnige Lebensgefühl auch abseits der Musik fort. Erst kürzlich brachte sie ihre eigene Bademodenkollektion auf den Markt und begeisterte damit ihre Fans. Gegenüber dem Magazin Vogue erklärte Zara zuvor: "Der Sommer ist mittlerweile ein Teil meiner Persönlichkeit und meiner Marke – und Bademode ist das ultimative Sommer-Accessoire." Ob für den nächsten Hit oder die nächste Hitzewelle verantwortlich – ihre Fans nehmen Zara den humorvollen Seitenhieb jedenfalls mit einem Augenzwinkern ab.

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Imago Zara Larsson, Dezember 2025

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Getty Images Zara Larsson performt bei den Grammy Awards 2026

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Imago Zara Larsson, Dezember 2025