Verrat: Zara Larsson ortet Freundin plötzlich bei ihrem Ex

Ein unerwarteter Blick auf ihr Handy hat Zara Larsson (28) eine unangenehme Überraschung beschert: Die schwedische Sängerin entdeckte über die App "Find My Friends", dass eine ihrer Freundinnen offenbar bei ihrem Ex eingezogen ist. Den pikanten Klatsch teilte die 28-Jährige jetzt bei Capital Breakfast in der Sendung "A Very British Day Out" mit Moderator Jordan North. "Ich habe jemanden auf 'Find My Friends' und dachte: 'Warte mal, warum ist meine Freundin bei meinem Ex zu Hause?'", erzählte Zara. Sie erinnere sich noch genau an die Adresse ihres Exes – und die war ihr beim Blick auf die App sofort vertraut vorgekommen.

Die Sängerin betonte jedoch, dass die Sache auch eine harmlose Erklärung haben könnte. Ihre Freundin habe sich kürzlich von ihrem Verlobten getrennt und sei offenbar daraufhin umgezogen. "Sie lebt jetzt einfach im selben Haus wie er, aber ich glaube nicht, dass die beiden tatsächlich etwas miteinander haben. Wer weiß? Ich habe sie noch nicht darauf angesprochen, aber das ist sozusagen der Klatsch", sagte Zara. Moderator Jordan reagierte dementsprechend überrascht: "Um Himmels willen, das ist ein starkes Stück. Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet!" Auf die Frage, ob ihre Freundin und ihr Ex sich überhaupt kennen würden, antwortete Zara: "Irgendwie schon. Es könnte unschuldig sein, aber ich habe Gerüchte gehört." Mehr verriet die Sängerin zunächst nicht.

Zara Larsson ist derzeit auf ihrer "Midnight Sun"-Tour unterwegs und zuletzt mit ihrem Remixalbum "Midnight Sun: Girls Trip" an die Öffentlichkeit getreten. Die Karriere der Schwedin war zwischenzeitlich ins Stocken geraten, nachdem sie Mitte der 2010er-Jahre mit Songs wie "Lush Life" und "Never Forget You" groß herausgekommen war. Rückblickend zog sie gegenüber Vogue Singapore eine nüchterne Bilanz jener Zeit: "Pop ist brutal, weil jeder etwas so schnell für beendet erklären will. Aber Karrieren sind lang, wenn man weitermacht." Ihr habe die ruhige Phase gezeigt, dass man sich nicht von Fremden definieren lassen dürfe.

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Imago Zara Larsson, Dezember 2025

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Imago Zara Larsson, Sängerin

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Getty Images Zara Larsson performt bei den Grammy Awards 2026