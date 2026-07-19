Zara Larsson zeigt bei Festival in Berlin ihren Hammer-Body

Zara Larsson (28) hat am Samstag beim Lollapalooza Berlin im Olympiapark für Begeisterung gesorgt. Die schwedische Popsängerin betrat die Bühne in einem futuristischen, metallisch glänzenden Ensemble in Blau und zog damit sofort alle Blicke auf sich. Ihr gewagter Look bestand aus einem strukturierten BH-Top, einer kurzen Jacke mit hohem Kragen und Reißverschluss sowie einem ultrakurzen Micro-Minirock mit seitlichen Splits. Dazu kombinierte sie fingerlose Handschuhe, knallpinke High Heels und glitzernde Schmetterlingsapplikationen, die ihren gestählten Bauch zierten. Mit voluminösen Wellen, silbrig schimmerndem Lidschatten und pinken Streifen auf den Wangen tanzte die 28-Jährige mit funkelndem Mikrofon über die Bühne und lieferte vor der randvoll gefüllten Menge eine energiegeladene Show ab.

Zaras Auftritt fand am ersten der beiden Festivaltage statt. Das Lollapalooza Berlin erstreckte sich diesmal über den 18. und 19. Juli und war im Olympiastadion sowie im Olympiapark zu Hause. Neben ihr standen unter anderem Pitbull (45), Lily Allen (41), Tom Odell (35) und die deutsche Rapperin Ayliva (28) auf der Bühne. Pitbull trat dabei in seinem typischen dunklen Anzug mit Sonnenbrille auf, während Lily Allen in einem rosafarbenen Minikleid Stücke aus ihrem Album "West End Girl" zum Besten gab. Am zweiten Festivaltag folgten weitere internationale Acts wie Lorde (29), Lewis Capaldi (29), Teddy Swims und Anitta (33).

Zaras Berliner Auftritt knüpfte an ihre gefeierte "Midnight Sun"-Tour an, bei der ihre mitreißende Choreografie und eingängige Popnummern bereits das Publikum begeistert hatten. Die Sängerin wurde am 16. Dezember 1997 in Stockholm geboren und wurde schon als Teenager mit ihrer Teilnahme an der schwedischen Talentshow "Talang Sverige" bekannt. Mit Hits wie "Lush Life" hat sie sich als eine der erfolgreichsten Popkünstlerinnen Europas etabliert.

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Imago Zara Larsson beim Lollapalooza Berlin im Olympiapark, 18. Juli 2026

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Imago Zara Larsson, Sängerin

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