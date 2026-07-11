Auweia: Zara Larsson verliert ihr Haarteil während Auftritt

Zara Larsson (28) hat bei ihrem Auftritt auf dem Neon Festival in Trondheim in Norwegen einen kleinen Bühnenzwischenfall ziemlich lässig weggesteckt. Als sie ihre Hits performte und dabei eine energiegeladene Choreografie hinlegte, löste sich plötzlich eine Haarverlängerung. In einem Fanvideo, das später von Capital auf Instagram verbreitet wurde, ist zu sehen, wie Zara beim Hairflip das Haarteil verliert – und sich davon nicht aus dem Konzept bringen lässt. Sie hebt die Strähne kurzerhand vom Boden auf, schwingt sie weiter im Takt durch die Luft und singt ihre Show souverän zu Ende.

Es ist nicht das erste Mal, dass Zara in einem solchen Moment kühlen Kopf bewahrt. Erst im Mai stand sie beim Sommerkonzert der Sendung "Today" auf der Bühne und performte unter anderem ihren bekannten "Lush Life"-Tanz gemeinsam mit Moderatorin Sheinelle Jones. Mitten in der Nummer bemerkte sie, dass ihr ein Absatz abgebrochen war, und rief dem Publikum zu: "Wir müssen besonders hart tanzen, weil ich meinen Absatz verloren habe!" Auch diese Panne lächelte sie gekonnt weg.

Zara wurde am 16. Dezember 1997 in Stockholm, Schweden, geboren und begann ihre Karriere schon im Kindesalter. Mit gerade einmal zehn Jahren gewann sie die schwedische Castingshow "Talang". International bekannt wurde sie 2015 mit dem Hit "Lush Life". Neben den Bühnenpannen sorgte die Sängerin zuletzt auch abseits der Konzerte für Schlagzeilen. Gegenüber The Guardian sprach sie offen darüber, einen Markendeal in Millionenhöhe verloren zu haben, nachdem sie in einem Social-Media-Kommentar auf einen Fan-Post über Abtreibung reagiert hatte. Trotz des finanziellen Verlusts zeigte sie sich unbeeindruckt und sagte: "Ich dachte wirklich nur: Okay, Loser!" Die Musikerin beweist bei ihren Auftritten und in den sozialen Medien immer wieder, dass sie sich von Rückschlägen nicht ausbremsen lässt – ob es nun um einen verlorenen Werbedeal oder ein verlorenes Haarteil geht.

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Imago Zara Larsson, Dezember 2025

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Getty Images Zara Larsson performt bei den Grammy Awards 2026

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Imago Zara Larsson, Dezember 2025