Sommer wird heiß: Zara Larsson startet ihre eigene Bademode

Zara Larsson (28) macht den Sommer 2026 noch heißer: Die schwedische Popsängerin hat soeben ihre eigene Bademodenlinie gelauncht – und die lässt keine Wünsche offen. Die neue Kollektion erscheint unter ihrer Intimates-Marke Main Rose, die sie erst letztes Jahr gegründet hat. Von knappen Bikinis mit Dreieck-Tops und seitlich gebundenen Brazilian-Slips bis hin zu eleganten Einteilern ist alles dabei. Gegenüber dem Magazin Vogue erklärte Zara, warum der Schritt für sie absolut logisch war: "Der Sommer ist mittlerweile ein Teil meiner Persönlichkeit und meiner Marke – und Bademode ist das ultimative Sommer-Accessoire."

Die Kollektion ist in den Größen XS bis XXL erhältlich und kostet zwischen rund 30 und 70 Euro. Farblich setzt Zara auf einen verspielten Mix aus Pink, Zitrusfarben und Rot, aufgelockert durch Leoparden- und Schlangenprints. Besonderes Highlight: Alle Styles kommen mit vier abnehmbaren Charms, darunter ein Acrylnagel und eine Glückszahl Sieben. Den Kampagnenstart ließ die Sängerin von ihrer langjährigen Kollegin, der Fotografin Charlotte Rutherford, vor den Toren Miamis in Szene setzen. "Ich möchte, dass sich die Leute wirklich sexy fühlen – etwas, das sie tragen können, um sich frei zu fühlen, ins Meer zu springen und Spaß zu haben", so Zara zu Vogue. Parallel zur neuen Kollektion ist die Sängerin weiterhin auf Tour mit ihrem Album "Midnight Sun", das im September letzten Jahres erschienen ist.

Zara wurde am 16. Dezember 1997 in Stockholm geboren und wuchs in der schwedischen Hauptstadt auf. Ihre Liebe zum Sommer und zum Wasser hat tiefe Wurzeln: "Midnight Sun war mein Liebesbrief an schwedische Sommer, wenn die Sonne einfach oben bleibt. Ich liebe es, an meinen freien Tagen in Stockholm zu sein – und die Stadt ist von Wasser umgeben", schwärmte sie. Auch wenn sie die Kälte ihrer Heimat lieber ignorieren würde, hat sie sich eine nordische Gewohnheit bewahrt: regelmäßige Eisbäder im Winter. "Ich bin schließlich aus Schweden, und auch wenn ich es zu ignorieren versuche, wird es definitiv sehr kalt und eisig", gestand sie mit einem Schmunzeln.

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Getty Images Zara Larsson performt bei den Grammy Awards 2026

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Getty Images Zara Larsson, Musikerin