Zara Larsson packt knallhart über ihre bittere Flop-Zeit aus

Zara Larsson (28) zeigt sich für die neue Ausgabe der Vogue Singapore von ihrer heißesten Seite – und spricht im Interview gleichzeitig so offen wie selten über ihre bittere "Flop"-Zeit. In freizügigen Looks, von einem gewagten Mesh-Outfit mit schwarzen Quadraten bis hin zu einem Louis-Vuitton-Badeanzug, reflektiert die schwedische Sängerin ihre Karriereflaute nach ihren Mega-Hits "Lush Life" und "Never Forget You". Gegenüber dem Modemagazin nennt Zara die Popwelt "brutal" und macht klar, wie hart das Geschäft sein kann, wenn der ganz große Hype plötzlich ausbleibt. Trotzdem betont sie, dass sie ihre ruhige Phase inzwischen ganz anders sieht.

"Es hat mich gelehrt, dass du Fremde nicht deine Zeitlinie bestimmen lassen kannst." Pop sei gnadenlos, weil alle "etwas sehr schnell für vorbei erklären" würden, sagt die Musikerin. Doch für sie sei inzwischen klar: "Karrieren sind lang, wenn du immer wieder auftauchst." Eine weniger erfolgreiche Phase bedeute für sie heute keinen Misserfolg mehr, sondern könne "eine Zeit des Wiederaufbaus, des Lernens, des Werdens" sein. Gegenüber ABC News erzählt Zara, sie habe sich dennoch in dieser Zeit oft komplett übersehen gefühlt: "Es ist dieses Gefühl, dass du total ignoriert wirst, aber du musst weitermachen und begeistert bleiben – obwohl du nicht gesehen wirst." Dazu kam öffentliche Kritik wegen ihrer Streitigkeiten mit Taylor Swift (36) und Chris Brown (37) sowie Ärger um ihre klaren Worte zum Thema Abtreibung – bis hin zum Verlust eines millionenschweren Werbedeals nach einem TikTok-Scherz über das Thema, den sie selbst weiterhin als "sehr witzig" bezeichnet.

Hinter dem Popstar steckt auch eine klare Stimme. Zara spricht auf Social Media oft offen über gesellschaftliche Themen und nimmt kein Blatt vor den Mund. In früheren Posts zeigte sie Unterstützung für Immigranten, trans und queere Menschen und teilte deutliche Kritik an der US‑Behörde ICE. Privat ist sie seit mehreren Jahren mit dem schwedischen Tänzer Lamin Holmén glücklich. Viele Fans begleiten Zara schon seit dem Sommer 2016, als "Lush Life" und "Never Forget You" durchstarteten. Heute setzt die Sängerin im Gespräch vor allem auf Ehrlichkeit über die leisen Phasen – und auf die Menschen, die sie auf diesem Weg tragen.

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Imago Zara Larsson, Dezember 2025

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Getty Images Zara Larsson performt bei den Grammy Awards 2026

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Instagram / laminalexander Zara Larsson und ihr Partner Lamin Holmén