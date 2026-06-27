Kritik nach Konzertbesuch: Lisa Akkaya bricht in Tränen aus

Nach dem Tod ihres Sohnes Xavi versucht Lisa Marie Akkaya (25), langsam wieder ins Leben zurückzufinden. Vor wenigen Tagen besuchte die Influencerin ein Konzert des Rappers Bad Bunny (32) und teilte Fotos und Videos davon auf Instagram – darunter auch ein Bild ihres Outfits, das viele positive Reaktionen erhielt. Doch ein Kommentar einer Userin, die ihr den Spaß beim Konzert nicht gönnte, brachte Lisa zum Weinen. In ihrer Story meldete sie sich aufgewühlt zu Wort und machte deutlich, wie schwer ihr der Abend wirklich gefallen war: "Ich weine nicht wegen ihr, sondern ich weine deswegen, weil ich gestern und vorgestern so, so, so, so ein schlechtes Gewissen hatte, überhaupt dort zu sein und Spaß zu haben, denn teilweise ging es nicht. Teilweise habe ich mich einfach so schlecht gefühlt, dass ich dort bin und versuche, mich abzulenken."

Während andere anwesende Influencer ausgelassen tanzten und feierten, kämpfte Lisa mit gemischten Gefühlen. "Ich hätte gern mitgemacht. Ich hätte auch gern Spaß gehabt. Ich hatte auch Spaß, ich hatte extrem viel Spaß, aber es gab Momente, da fiel es mir einfach richtig schwer", erklärte sie. Direkt an die Kritikerin gewandt, ließ sie ihren Gefühlen freien Lauf: "Ihr habt keine Ahnung. Ihr guckt einen Menschen nur vor den Kopf. Ihr seht diese Insta-Bilder, wisst aber gar nicht, wie es mir wirklich geht. Ich finde es einfach so ekelhaft." Die Userin hatte in ihrem Kommentar außerdem erwähnt, selbst zwei gesunde Kinder zu haben – ein Seitenhieb, den Lisa ebenfalls thematisierte. Nachdem viele Fans auf den Kommentar aufmerksam wurden, verschwand der Account der Frau. Für Lisa war das eine feige Reaktion: "Also erstmal so eine große Fresse haben und so unmenschlich kommentieren und dann Account deaktivieren, weil man mit Gegenwind nicht klarkommt. Genau mein Humor."

Xavi, Lisas Sohn, war Anfang Februar im Alter von nur vier Monaten am plötzlichen Kindstod gestorben. Die Influencerin, die auch aus diversen deutschen Reality-TV-Shows bekannt ist, hatte die tragische Nachricht damals öffentlich geteilt und ihre Followerschaft seitdem immer wieder an ihrer Trauer teilhaben lassen. Dass ihre Community ihr in dieser schweren Zeit derart viel Halt gibt, schätzt Lisa: "Ich liebe euch so sehr. Ihr seid so, so, so, so krass, wirklich! Ihr baut mich jedes Mal wieder auf und seid immer am Start, wenn was ist, und schreibt immer so liebe Nachrichten, das ist der Wahnsinn." Neben dem verstorbenen Xavi hat Lisa gemeinsam mit ihrem Mann Furkan Akkaya (25) einen weiteren Sohn namens Emilio.

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Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya an Xavis Grab, April 2026

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Instagram / akkaorigina Realitystar Furkan Akkaya mit seinem Sohn Xavi

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Instagram / akkaakkaya Furkan und Lisa Marie Akkaya, TV-Bekanntheiten