Lisa Akkaya in Sorge: Sohn Emilio im Krankenhaus aufgenommen

Was als gemeinsamer Familienurlaub in der Türkei begann, wurde für Lisa Marie Akkaya (25) und Furkan Akkaya (25) zu einem echten Schockmoment: Ihr kleiner Sohn Emilio wurde krank und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Lisa teilte die beunruhigende Situation mit ihren Followern auf Instagram. Demnach war sie gerade bei einer Massage, als Furkan sie unterbrach und ihr die Neuigkeiten überbrachte. "Emilio hat extrem Fieber. Er war jetzt beim Arzt. Er darf nicht mehr in die Sonne und darf nur noch im Hotel bleiben", erklärte er ihr. Daraufhin zog sich Lisa mit dem Kleinen ins Hotelzimmer zurück, die beiden versuchten mit einem Schläfchen, Kraft zu tanken.

Doch das Fieber ließ sich nicht so leicht in den Griff bekommen. "Er war zwischenzeitlich abgekühlt, jetzt ist er wieder kochend heiß", berichtete Lisa in ihrer Story. Kurze Zeit später meldete sich Furkan – diesmal direkt aus dem Krankenhaus. "Emilio hat hohes Fieber, 40,5. Jetzt sind wir im Krankenhaus. Er muss zur Beobachtung eine Nacht hier bleiben und an den Tropf. Er hat eine Infektion im Halsraum", schilderte er die Lage. Für Lisa war der Moment, in dem Emilio an den Tropf gelegt wurde, besonders schwer zu ertragen. "War hier nur am Heulen, weil Emi so geweint hat, als er an den Tropf kam. Habe so Flashbacks bekommen einfach mit dem Krankenwagen und allem, das wurde mir alles viel zu viel und habe so Panikattacken bekommen", schrieb sie in ihrer Story. Zum Abschluss gab sie aber leichte Entwarnung: "Aber jetzt gerade geht es Emilio schon mal besser, ich hoffe, es bleibt so."

Die dramatischen Stunden im Krankenhaus haben bei Lisa alte Wunden aufgrund der vergangenen Monate aufgerissen. Anfang des Jahres verstarb ihr kleiner Sohn Xavi am plötzlichen Kindstod. Erst vor wenigen Tagen hatte sie in der Serie "Mein Leben als Mutter" offen über den Tod ihres Sohnes Xavi gesprochen. "Der Körper macht noch das, was er braucht zum Überleben, aber nicht mehr", sagte sie dort über ihren Zustand nach dem Schicksalsschlag. Während ihr Mann nahezu täglich auf den Friedhof geht, ist dieser Gang für die zweifache Mama nahezu unmöglich: "Ich als Mama schaffe es einfach nicht, zu diesem Grab zu gehen." Kein Wunder also, dass sie jetzt von "Flashbacks" und Panikattacken schrieb, als Emilio an den Tropf musste.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Juli 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya und Sohn Emilio

Anzeige Anzeige

Atalency Lisa Marie Akkaya mit ihrem Baby Xavi, September 2025