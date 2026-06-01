Hat Furkan Akkaya Sohn Emilio den Tod von Xavi erklärt?

Furkan Akkaya (25) und seine Frau Lisa Marie Akkaya (25) haben in den vergangenen Monaten einen unfassbaren Schicksalsschlag erlitten: Ihr Sohn Xavi starb den plötzlichen Kindstod. Nun meldet sich Furkan in einer Instagram-Fragerunde zu Wort und beantwortet offen eine Frage, die viele seiner Follower beschäftigt. Ein Fan wollte nämlich wissen, wie das Paar mit seinem älteren Sohn Emilio über den Tod seines Bruders gesprochen hat.

Die Antwort des Realitystars fiel dabei kurz und ehrlich aus. "Emilio kann noch nicht mal reden, also haben wir es ihm nicht erklärt", schrieb Furkan, der auch als Akka bekannt ist, in seiner Story. Der kleine Emilio ist demnach noch zu jung, um den Verlust seines Bruders zu verstehen oder gar darüber zu sprechen. Für sein verstorbenes Kind ließ sich der Influencer erst vor wenigen Tagen ein Tattoo auf der Hand stechen, das ihn immer an den kleinen Xavi erinnern wird.

Vor rund zwei Wochen hatten Furkan und Lisa in der Talkshow "deep und deutlich" mit erschütternden Details über den Morgen gesprochen, an dem sie merkten, dass Xavi gestorben ist. Furkan beschrieb dort, wie ihn auf dem Weg ins Kinderzimmer ein schlimmer Gedanke überrollte: "Ich bin ins Zimmer und mir wurde schon schwarz, weil ich auf der letzten Treppe hoch mir dachte: 'Was ist, wenn er tot ist?', weil er so ruhig war." Als er Xavis Bein berührte, sei es bereits eiskalt gewesen. Vor laufenden Kameras brach Furkan in Tränen aus.

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Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya, Influencer

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Instagram / akkaorigina Realitystar Furkan Akkaya mit seinem Sohn Xavi

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Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya, Influencer