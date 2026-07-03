Nach Vorwürfen: Veterinäramt besucht Furkan und Lisa Akkaya

Großes Aufatmen bei Lisa Marie (25) und Furkan Akkaya (25): Nachdem das Realitypaar kürzlich Post vom Veterinäramt bekommen hatte, herrscht nun – nach einem Hausbesuch zur Kontrolle der Verhältnisse vor Ort – endlich Erleichterung. Auslöser für die behördliche Visite waren mehrere anonyme Bürgerbeschwerden, die angebliche tierschutzrelevante Mängel bei der Hundehaltung des Paares anprangerten. Für die beiden Influencer war die Situation eine echte Nervenprobe, schließlich teilen sie ihren Alltag mit den geliebten Vierbeinern regelmäßig und stolz mit ihrer großen Social-Media-Community.

In einer Instagram-Fragerunde gab Furkan nun das erlösende Update und verriet seinen Followern, wie der Termin mit der Behörde verlaufen ist. Die zuständige Mitarbeiterin des Amtes sah sich die Situation vor Ort ganz genau an, überprüfte die Futterstellen sowie die allgemeinen Haltungsbedingungen im Alltag und kontrollierte die entsprechenden Unterlagen. Die gründliche Prüfung dauerte am Ende gar nicht besonders lange, denn die Beamtin konnte sehr schnell und hochoffiziell Entwarnung geben: "Alles super, sie fand auch, dass der Besuch komplett unnötig war und dass es den Hunden mehr als nur gut geht", berichtete Furkan stolz.

Damit endet für die Hundebesitzer eine Phase voller Verunsicherung, nachdem vor allem Lisa zuvor offen gezeigt hatte, wie sehr sie die schweren Vorwürfe mitgenommen hatten. In den vergangenen Tagen zeigten sich die beiden in ihren Storys immer wieder demonstrativ beim Kuscheln auf dem Sofa und betonten, wie wichtig ihnen das Wohl der Tiere ist. Nach dem bürokratischen Schreckmoment können die Realitystars die Zeit mit ihren Fellnasen nun endlich wieder ganz ohne Druck genießen.

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Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Akkaya, Januar 2025

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Imago Furkan und Lisa Marie Akkaya bei der Gala im Medical Inn in Düsseldorf

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Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube mit ihrem Mann Furkan Akkaya im September 2024

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