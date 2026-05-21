Lisa Marie & Furkan Akkaya schildern Xavis Todestag im TV

Furkan Akkaya (25) und seine Frau Lisa Marie (25) sprechen in der Talkshow "deep und deutlich" über den schlimmsten Morgen ihres Lebens: den Tag, an dem sie bemerkten, dass ihr kleiner Sohn Xavi gestorben ist. In der Sendung schildert der Realitystar, wie ihn an diesem Morgen ein beklemmendes Gefühl beschlich, als es im Kinderzimmer plötzlich ungewohnt still war. "Ich bin ins Zimmer und mir wurde schon schwarz, weil ich auf der letzten Treppe hoch mir dachte: 'Was ist, wenn er tot ist?', weil er so ruhig war", erinnert sich Furkan in der Show. Als er Xavis Bein berührt, ist es bereits eiskalt – ein Moment, der dem jungen Vater bis heute den Boden unter den Füßen wegzieht.

Vor laufenden Kameras bricht Furkan in Tränen aus und kann zunächst nicht weitersprechen. Lisa übernimmt zitternd, aber gefasst und beschreibt den Moment, als ihr Mann aus dem Zimmer zurückkam. "Er hat die Wohnzimmertür aufgemacht. Er hat mich nicht angeguckt, er hat durch mich durchgeguckt", erzählt die Influencerin in der Runde. Dann diese Worte, die sich in ihr Gedächtnis eingebrannt haben: "Er hat gesagt: 'Xavi ist tot. Xavi ist tot. Xavi ist tot.'" Zuerst will Lisa das nicht akzeptieren. Sie klammert sich an die Hoffnung, ihr Baby würde einfach nur besonders tief schlafen, wie so oft. "In dem Moment habe ich es nicht geglaubt und es war, als ob mir jemand innerlich mit einem Hammer auf den Kopf gehauen hat. Es war ganz komisch, ich habe irgendwie gespürt: Er hat recht", erklärt sie in der Sendung weiter.

Als Lisa selbst zu Xavis Bett geht, versagen ihr die Kräfte. Sie berichtet, dass sie auf dem Weg zur Stufe vor dem Bett immer wieder hinfällt. Schließlich zieht sie sich am Babybett hoch und blickt auf ihren Sohn. "Ich habe ihn gesehen und habe gesehen: Nein, nein, nein. Das ist nicht mein Kind. Es war einfach nur eine Hülle." Mit dem leblosen Xavi im Arm rennt die junge Mutter anschließend auf die Straße, schreit und fleht Gott an. "Alle Nachbarn gucken aus den Fenstern, Autos, die anhalten, gucken, weil sie dachten, ich bin verrückt", schildert Lisa in "deep und deutlich". Für das Paar, das sein Familienleben zuvor offen mit der Community teilte, ist dieser Tag ein tiefer Einschnitt. In der Show machen sie deutlich, wie sehr dieser Verlust ihren Alltag, ihre Ehe und ihr gesamtes Leben geprägt hat – und wie wichtig es ihnen ist, Xavis Erinnerung öffentlich lebendig zu halten.

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Imago Furkan und Lisa Marie Akkaya bei der Gala im Medical Inn in Düsseldorf

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Instagram / akkaorigina Realitystar Furkan Akkaya mit seinem Sohn Xavi

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Instagram / lisa.straube Realitystars Furkan und Lisa Marie Akkaya, Mai 2025

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