Lisa Akkaya spricht nach Xavis Tod von Verrat bei "Freunden"

Nach dem Tod ihres Sohnes Xavi hat Lisa Marie Akkaya (25) eine weitere bittere Erfahrung machen müssen. Auf Instagram beantwortete die Influencerin eine Frage ihrer Follower dazu, ob sich nach dem Verlust des Babys etwas in ihrem Freundeskreis verändert habe. Ihre Antwort macht deutlich, dass sie in dieser ohnehin schon unvorstellbar schweren Zeit auch noch einen tiefen Verrat erlebt hat: "Habe vor einigen Tagen etwas erfahren, was mein Herz nochmal komplett gebrochen hat und bis heute mir sehr schwer im Magen liegt."

Lisa schildert, dass eine ihr nahestehende Person hinter ihrem Rücken über sie gesprochen und sie dabei auf entwürdigende Weise behandelt habe – und das ausgerechnet in den Tagen, in denen sie um ihren verstorbenen Sohn trauerte. Besonders schmerzhaft: Die betreffende Person habe sich sogar über Lisas Äußerlichkeiten zu jenem Zeitpunkt lustig gemacht. "Es wurde sich über meine Optik zu dem Zeitpunkt lustig gemacht und noch einige herabwürdigende Dinge gesagt, während ich an meinem Tiefpunkt war", schreibt die 25-Jährige. Sie richtet klare Worte an ihre Community: "Passt auf, wen ihr 'Freunde' nennt. Nicht jeder meint es gut mit dir. Schwere Zeiten zeigen dir, wer wirklich loyal ist."

Xavi, der gemeinsame Sohn von Lisa und ihrem Partner Furkan Akkaya (25), war im Februar im Alter von nur vier Monaten gestorben. Seitdem teilt Lisa immer wieder Einblicke in ihren Trauerprozess mit ihren Followern. In dieser Zeit stehen ihr enge Vertraute bei – darunter Moderatorin und Unternehmerin Cathy Hummels (38), die gegenüber RTL betonte, großen Respekt dafür zu haben, wie Lisa mit der Situation umgeht.

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Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, TV-Bekanntheit

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Atalency Lisa Marie Akkaya mit ihrem Baby Xavi, September 2025

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