Lauren Silverman verbannt Handys strikt aus dem Kinderzimmer

Lauren Silverman (49) hat auf Instagram klare Handy-Regeln für ihren Sohn Eric und dessen Freunde verkündet. Die Partnerin von "X Factor"-Schöpfer Simon Cowell (66) legt fest: Bei Spieltreffen bleiben Smartphones weg, bei Übernachtungen gilt ein striktes Geräteverbot im Schlafzimmer. "Das hat das Potenzial, mich zur unbeliebtesten Mutter in der Freundesgruppe meines Sohnes zu machen", schrieb sie in ihrem Post – doch genau das nimmt die 49-Jährige bewusst in Kauf. Der Grundgedanke dahinter: Kinder sollen wieder mehr miteinander reden, spielen und echte Erinnerungen schaffen. Und die Reaktion ihrer Follower war eindeutig positiv – in den Kommentaren erntete Lauren viel Zustimmung für ihren Kurs.

In ihrem Beitrag betonte sie, dass es ihr nicht darum gehe, Technik vollständig zu verbieten. "Dabei geht es nicht um Perfektion. Kinder werden weiterhin Technologie nutzen, zocken und online gehen. Es geht um Balance", erklärte sie. Eltern würden vorab über die handyfreien Regeln informiert, niemand werde zu etwas gezwungen, und Kinder könnten ihr Handy jederzeit nutzen, wenn sie nach Hause telefonieren müssen. Sie wünsche sich eine Rückkehr zu "Spiel, Abenteuer, Freundschaft und Gesprächen" – und zwar ganz ohne Bildschirm.

Laurens Engagement rund um das Thema Smartphones und soziale Medien hat eine persönliche Vorgeschichte. Erst vor einigen Monaten hatte sie im Mirror davon berichtet, wie sie entdeckte, dass Eric heimlich Snapchat auf ihrem Handy heruntergeladen hatte. Das habe sie "wirklich erschreckt", sagte sie. Nach einem offenen Gespräch mit dem Zwölfjährigen einigte sich die Familie auf einen Kompromiss: Eric darf ein Handy besitzen, darf damit aber nur telefonieren und Nachrichten schreiben – Social Media bleibt verboten. Auch Simon ist bekannt dafür, selbst seit Jahren ohne Handy auszukommen. Gegenüber dem Mail on Sunday sagte er einmal: "Es hat meiner mentalen Gesundheit so gut getan. Es ist eine sehr seltsame Erfahrung, aber es ist wirklich gut für mich und hat mich absolut glücklicher gemacht."

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IMAGO / MediaPunch Simon Cowell, Eric Cowell und Lauren Silverman, 2024

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Getty Images Simon Cowell, Sohn Eric und Lauren Silverman auf dem Red Carpet

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Getty Images Simon Cowell und Lauren Silverman 2019 in London

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