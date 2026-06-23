8 Jahre fast ohne Handy: Die Auswirkungen für Simon Cowell

Lauren Silverman (49) hat in einem TV-Auftritt verraten, dass ihr Verlobter Simon Cowell (66) seit etwa acht Jahren auf sein Handy verzichtet – und dass diese Entscheidung sein Leben nachhaltig verändert hat. "Simon war in all dem tatsächlich seiner Zeit voraus", erklärte sie jetzt bei "This Morning" und ergänzte: "Der Unterschied, den das in einer positiven Weise für ihn gemacht hat, ist außergewöhnlich." Die 49-Jährige war in der britischen Sendung zu Gast, um die Kampagne "Raise the Age" zu unterstützen, die sich für einen besseren Schutz von Kindern im Internet einsetzt.

In dem Interview schilderte Lauren, was sie an der handylosen Lebensweise ihres Verlobten so überzeugend findet. Durch das Weglassen des Smartphones seien all die Ablenkungen, Benachrichtigungen und der ständige Sog einfach verschwunden – "was wirklich, wirklich positiv gewesen ist", so die Unternehmerin. Passend dazu ist auch ihr gemeinsamer zwölfjähriger Sohn Eric strikt von sozialen Medien ferngehalten. Er besitze zwar ein eingeschränktes Gerät, das nur Textnachrichten und WhatsApp erlaubt, wie Lauren erklärte: "Es ist komplett gesperrt, er kann schreiben und WhatsApp nutzen, aber das war's."

Simon selbst hat seine Abneigung gegenüber Smartphones in der Vergangenheit offen geäußert. In einem Interview mit dem YouTuber Evan Carmichael sagte er: "Ich hasse sie so sehr. Ich finde sie langweilig. Für mich ist es so, als hätte man immer einen Toaster dabei." Der Moderator, der durch seinen Sohn Eric ein Softie geworden ist, beschrieb auch den Moment, in dem ihm klar wurde, dass er ohne Handy glücklicher war: "Irgendwann dachte ich, ich hätte es verloren, und es war so ein Gefühl von: 'Oh Gott, ich habe mein Leben verloren.' Und dann dachte ich: 'Hör auf, so dramatisch zu sein. Es ist ein blödes Telefon.'" Bereits 2018 hatte er The Mail gegenüber berichtet, seit zehn Monaten nicht mehr auf sein Handy geschaut zu haben – und seitdem hat sich daran offensichtlich wenig geändert.

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IMAGO / Cover-Images Simon Cowell, "America's Got Talent"-Juror

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Getty Images Simon Cowell, Sohn Eric und Lauren Silverman auf dem Red Carpet

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Getty Images Lauren Silverman, Simon Cowell und ihr Sohn Eric im September 2022