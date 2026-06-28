Simon Cowell lebt seit 2018 handylos und ist glücklicher

Kein Smartphone, kein Problem – zumindest für Simon Cowell (66). Der britische Musikproduzent verzichtet seit 2018 komplett auf ein Handy und ist damit glücklicher als je zuvor. Das verriet seine Frau Lauren Silverman (49) jetzt im britischen Frühstücksfernsehen "This Morning". "Der Unterschied, den das in einer positiven Weise für ihn gemacht hat, ist außergewöhnlich", schwärmte sie. Besonders schätze Simon, dass ihn ständige Benachrichtigungen nicht mehr aus dem Moment reißen. Auch für Sohn Eric fahren die beiden eine klare Linie: Der Zwölfjährige besitzt zwar ein Mobiltelefon, darf damit aber kaum etwas machen. "Es ist komplett gesperrt, er kann schreiben und WhatsApp nutzen, aber das war's", so Lauren. Social Media ist für den Jungen tabu.

Simon selbst hatte sich bereits im Podcast "The Diary of a CEO" offen über seinen Handyverzicht geäußert. Dabei wurde deutlich, dass er Smartphones schlicht ablehnt: "Ich hasse sie so sehr. Ich finde sie langweilig." Nachdem er einige Monate ohne Gerät gelebt hatte, sei ihm aufgefallen, wie viel ruhiger er geworden war. "Für das, was ich tue, hilft es seltsamerweise irgendwie, weil man von den wichtigen Dingen im Leben erfährt. Man erfährt nicht von den unwichtigen Dingen. Und das ist wohl der beste Weg, die Vorteile zu beschreiben", erklärte er. Bei wirklich ernsthaften Neuigkeiten erfahre er alles trotzdem binnen Sekunden.

Mit diesem Lebensstil ist Simon nicht allein – auch andere Stars schwören auf ein Leben ohne Smartphone. Ed Sheeran (35) verzichtet seit elf Jahren auf ein Handy, weil ihn die ständigen Nachrichten nie im Moment leben ließen. Er ist inzwischen nur noch per E-Mail erreichbar, die er einmal wöchentlich auf dem iPad checkt. Elton John (79) setzt ebenfalls auf ein Tablet statt auf ein Smartphone und erklärte, sein Leben sei dadurch deutlich entspannter geworden. Und Dolly Parton (80) machte in der "The Drew Barrymore Show" klar, warum sie auf ihr Faxgerät setzt statt auf ein Handy: "Ich möchte nicht mit jedem reden, der mit mir reden will." Die Countrylegende bezeichnet sich selbst als "Low-Tech-Mädchen in einer High-Tech-Welt".

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Imago Simon Cowell beim America’s Got Talent Season 20 Winner’s Red Carpet im Hotel Dena, Pasadena, am 24. September 2025

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Getty Images Simon Cowell und Lauren Silverman 2019 in London

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Getty Images Simon Cowell, Sohnemann Eric Philip und Partnerin Lauren Silverman