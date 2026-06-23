Lauren Silverman erinnert an Schwangerschaft in Scheidung

Es war eine der turbulentesten Zeiten in dem Leben von Lauren Silverman: Die heute 49-Jährige wurde schwanger, während sie noch mit ihrem damaligen Ehemann Andrew Silverman verheiratet war – der Vater des Kindes war allerdings TV-Produzent Simon Cowell (66). Nun hat Lauren in einer aktuellen Episode des Podcasts "Happy Mum" offen über diese schwierige Phase gesprochen. Die Schwangerschaft 2013 sei "einer der härtesten Momente" in ihrem Leben gewesen, erklärt sie darin. Bereuen tue sie jedoch nichts: "Natürlich hätte ich es mir anders gewünscht. Aber ich glaube, alles passiert aus einem Grund."

Besonders belastet habe sie die massive Aufmerksamkeit der Medien während dieser Zeit. "Ich war auf dem Cover jedes Magazins, und es gab überall Berichte darüber – es war einfach schrecklich", erinnert sich Lauren. Sie habe damals im "Kampf-oder-Flucht-Modus" gelebt, weil das Interesse an ihrer Situation so groß war. Um mit der Situation umzugehen, habe sie sich auf das Nötigste konzentriert. "Ich bin ein großes Mädchen. Ich muss es durchkämpfen und weitermachen. Und was auch immer auf mich zukommt – ich nehme es an und halte den Kopf unten", beschreibt sie ihr damaliges Mindset. Was das Verhältnis zu ihrem Ex-Mann Andrew angeht, betonte Lauren, dass die beiden heute wieder auf gutem Fuß stehen. Sie sei "wirklich stolz" darauf, sagen zu können: "Mein Ex und ich haben eine wirklich nette Beziehung."

Simon und Lauren lernten sich kennen, als er mit ihrem damaligen Ehemann Andrew befreundet war. Affärengerüchte kursierten bereits 2012, wurden damals aber von Simons Anwalt als falsch zurückgewiesen. Ein Jahr später wurde dann die Schwangerschaft öffentlich bekannt. Sohn Eric wurde im Februar 2014 geboren und ist heute zwölf Jahre alt. Im Dezember 2021 machte Simon Lauren einen Heiratsantrag. Ob das Paar inzwischen offiziell geheiratet hat, ist bisher nicht bestätigt.

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Getty Images Lauren Silverman, Frau von Simon Cowell im November 2019

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Getty Images Simon Cowell und Lauren Silverman 2019 in London

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IMAGO / MediaPunch Simon Cowell, Eric Cowell und Lauren Silverman, 2024