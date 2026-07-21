US-Sängerin Sinitta packt über Ex-Partner Simon Cowell aus

Jahrelang verband sie eine turbulente On-off-Beziehung, und jetzt holt Sinitta Renet Malone (62) zum großen Rundumschlag aus: Die britische Sängerin, die in den 80ern mit ihrem Hit "So Macho" berühmt wurde, schreibt derzeit an ihren Memoiren – und die sollen alles andere als schonend sein. Beim Charity-Event Rainbow Honours verriet Sinitta der Daily Mail, dass ihr Buch unter dem Titel "Who Put the Sin in Sinitta" erscheinen soll und vor allem eine Sache verspricht: Enthüllungen. "Es gibt eine ganze Menge Dinge, von denen die Leute keine Ahnung haben", erklärte sie gegenüber dem Blatt. Ihr ehemaliger Geliebter Simon Cowell (66), mit dem sie über zwei Jahrzehnte lang immer wieder zusammen war, spielt dabei natürlich eine zentrale Rolle.

Obwohl Simon in den Memoiren ausgiebig vorkommen dürfte, bleibt Sinitta bewusst vage, was die genauen Inhalte angeht. "Ich werde den Leuten nicht sagen, was ich ins Buch schreibe", machte sie klar – und betonte, dass auch die erwähnten Personen keine Vorabwarnung erhalten werden. Mit einem Augenzwinkern kommentierte sie außerdem Simons mögliche Reaktion: "Solange es darum geht, wie gut aussehend, charmant und brillant er ist, wird er es lieben. Aber es wird ein Buch über mich sein, nicht über Simon." Neben dem Musikproduzenten sollen auch andere prominente Ex-Partner vorkommen, darunter Brad Pitt (62), mit dem Sinitta zwischen 1986 und 1988 zusammen war. Auch Simons heutige Verlobte Lauren Silverman (49) wird in den Memoiren thematisiert werden.

Sinitta und Simon lernten sich kennen, als sie in den 80er-Jahren bei seinem damaligen Label Fanfare Records unter Vertrag stand. Daraus entwickelte sich eine jahrzehntelange Liebesgeschichte mit immer wieder neuen Unterbrechungen. In einem früheren Auftritt im Podcast "Suddenly Single" hatte Sinitta bereits offen über diese Zeit gesprochen und zugegeben, dass es "immer ein Element" gab, dass die Romanze "nie wirklich vorbei" war – selbst dann, wenn beide andere Beziehungen führten. 2002 heiratete Sinitta Andy Willner, was sie selbst als "Revancheakt" bezeichnete. Das endgültige Ende der romantischen Seite ihrer Beziehung zu Simon kam, als dieser mit seiner Verlobten einen gemeinsamen Sohn bekam. Trotzdem blieb Sinitta der Familie eng verbunden: Sie ist Patentante des heute 14-jährigen Eric.

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Anthony Harvey/Getty Images Sinitta bei der "Global Gift Gala" in London

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Imago Simon Cowell beim America’s Got Talent Season 20 Winner’s Red Carpet im Hotel Dena, Pasadena, am 24. September 2025

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IMAGO / MediaPunch Simon Cowell, Eric Cowell und Lauren Silverman, 2024

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