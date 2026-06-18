Liebesdrama: Lauren Silverman über Simon Cowell und ihren Ex

Lauren Silverman (49) hat jetzt offen über eine der schwierigsten Phasen ihres Lebens gesprochen: die Zeit, in der sie eine Affäre mit Erfinder und Jurymitglied der britischen und US-amerikanischen Castingshows The X Factor und "America’s Got Talent" Simon Cowell (66) hatte, von ihm schwanger wurde und ihre Ehe zerbrach. Im Podcast "Happy Mum" von Giovanna Fletcher (41) blickte die 49-Jährige auf die turbulente Anfangszeit ihrer Beziehung zurück. Damals war Lauren noch mit Andrew Silverman verheiratet – einem engen Freund von Simon. Als ihre Schwangerschaft mit Sohn Eric öffentlich wurde, brach für sie eine Welt zusammen.

Die Scheidung von Andrew beschreibt Lauren als "schrecklich". Besonders belastend sei die enorme öffentliche Aufmerksamkeit gewesen, die ihr jede Freude an der Schwangerschaft genommen habe. "Ich habe einfach versucht, durchzuhalten und jeden Tag aufzuwachen, ohne zu wissen, ob ich nicht auseinanderfalle", sagte sie im Podcast. Bereuen tue sie die Affäre nicht – aber sie wünschte, es wäre anders gelaufen: "Möchte ich, dass es auf eine andere Weise hätte passieren können und dass ich zurückgehen und bestimmte Dinge ändern könnte? Natürlich." Dennoch ist sie überzeugt, dass ihre Beziehung mit Simon "von Schicksal war". Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Andrew hat sie außerdem Sohn Adam – für beide Elternteile sei es stets oberste Priorität gewesen, ihn aus dem Trubel herauszuhalten. "Es war schrecklich, ehrlich gesagt. Aber wir haben immer wirklich, wirklich, wirklich versucht, Adam an erste Stelle zu setzen", so Lauren. Inzwischen habe sie eine stabile Co-Parenting-Routine mit Andrew gefunden.

Simon und Lauren sind seit Jahren ein Paar und haben gemeinsam Sohn Eric. Zuletzt sorgten die beiden für Gerüchte, sie könnten inzwischen auch verheiratet sein – nachdem Lauren auf einem neuen Instagram-Account offenbar den Nachnamen Cowell verwendete. Fotos zeigten sie jedoch nur mit ihrem Verlobungsring.

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IMAGO / MediaPunch Simon Cowell, Eric Cowell und Lauren Silverman, 2024

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Getty Images Lauren Silverman, Frau von Simon Cowell im November 2019

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Getty Images Simon Cowell im September 2022