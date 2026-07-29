So luxuriös feiert Lauren Silverman ihren 49. Geburtstag

Manche scheuen für die Geburtstage ihrer Liebsten keine Kosten und Mühen – das war jetzt auch bei Simon Cowell (66) und Lauren Silverman (49) der Fall: An ihrem 49. Geburtstag gab es für die Verlobte vom X-Faktor-Juror im Nobel-Hotspot Montecito Luxus pur. Auf Instagram teilte die Unternehmerin jetzt eine ganze Reihe Schnappschüsse von dem besonderen Wochenende. Außerdem verrät Lauren, mit welchen Überraschungen Simon ihr den Ehrentag versüßt hat – und warum sich der Trip für sie gleich doppelt besonders anfühlt.

Das Geburtstagswochenende umfasste laut Lauren einen Besuch bei Chanel, ein entspanntes Mittagessen in einem Pizzarestaurant, eine Pilates-Stunde sowie lange Fahrradtouren und Zeit am Meer. Auch ein Riesenbouquet weißer Rosen durfte natürlich nicht fehlen. Als krönenden Abschluss ging es zum Abendessen ins noble Steakhouse Lucky's, ein Restaurant, das schon unter anderem Stars wie Oprah Winfrey (72), Herzogin Meghan (44) und Adam Levine (47) als Gäste hatte. Einzig ihr älterer Sohn Adam fehlte – er absolviert derzeit ein Praktikum in New York.

Für Lauren hat die Stadt eine ganz besondere Bedeutung: "Montecito hat immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen gehabt. Es ist voller Kindheitserinnerungen mit meiner Familie", erklärte sie in ihrem Post. Lauren und Simon sind seit Dezember 2021 verlobt. Gemeinsam haben sie Sohn Eric, der 2014 zur Welt kam. Vor Kurzem sorgte Lauren aber noch aus einem ganz anderen Grund für Schlagzeilen: Im Podcast "Happy Mum" von Giovanna Fletcher sprach sie offen über die turbulente Anfangszeit mit Simon.

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IMAGO / MediaPunch Simon Cowell, Eric Cowell und Lauren Silverman, 2024

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Instagram / laurenmichellecowell Lauren Silverman an ihrem 49. Geburtstag, 2026

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Getty Images Lauren Silverman und ihr Verlobter Simon Cowell