Rak-Su enthüllen: So war die Zusammenarbeit mit Simon Cowell

Fast ein Jahrzehnt nach ihrem Sieg bei der britischen Castingshow The X Factor blicken die Mitglieder von Rak-Su auf eine der prägendsten Phasen ihrer Karriere zurück. Die R&B-Gruppe aus Watford gewann die Show im Jahr 2017 – betreut von TV-Juror und Musikproduzent Simon Cowell (66). Gegenüber Mirror schwärmt Bandmitglied Ashley Fongho nun davon, wie die Zusammenarbeit mit dem bekannt strengen Juror wirklich war: "Ich habe kein schlechtes Wort über ihn zu sagen. Er schätzte es, dass wir unser eigenes Material schrieben und wussten, wer wir als Künstler sind. Er hat das unterstützt, anstatt zu versuchen, uns zu verändern."

Simon soll laut Ashley durchaus eigene Vorstellungen gehabt haben – die er jedoch respektvoll einbrachte. "Es gab Momente, in denen er reinkam und sagte, eine Performance müsse größer sein, oder er schlug eine kleine Änderung an einem Song vor. Aber generell ließ er uns machen", erzählt Ashley weiter. Für ihn war die Zeit bei der Show ein wegweisendes Erlebnis: "'The X Factor' hat unser Leben verändert... Ich erinnere mich, wie wir beim Jingle Bell Ball aufgetreten sind und die Reaktion des Publikums gehört haben. Das alles fühlte sich absolut unwirklich an." Ihr Siegersong "Dimelo", an dem auch Naughty Boy und Wyclef Jean (56) beteiligt waren, stieg damals auf Platz zwei der Charts ein – und war der erste Siegersong, der tatsächlich vom Gewinner selbst geschrieben wurde.

Nach dem Show-Erfolg veröffentlichte die Band zwei Alben und mehrere Singles, während die Mitglieder auch eigene Wege ausprobierten – so war Myles etwa bei "I’m A Celebrity... Get Me Out Of Here!" im Dschungelcamp zu sehen. Inzwischen ist Rak-Su nach dem Ausstieg von Beatboxer Mustafa Rahimtulla ein Trio und steht bei dem neuen Label Champions Music and Entertainment unter Vertrag. Jamaal betont im Mirror-Interview, dass Castingshows für ihn weiterhin ein wichtiges Sprungbrett sind, warnt aber, man dürfe sich nicht in Scheinwerferlicht und Kameras verlieren. Myles ergänzt, dass sie in dieser Zeit viel über die harten, geschäftlichen Entscheidungen im Musikbusiness gelernt hätten. Heute konzentrieren sich die drei Jugendfreunde darauf, neue Musik vorzulegen und planen laut ihrem Management auch wieder Tourpläne – und blicken dabei auf eine gemeinsame Geschichte zurück, die mit einem kühnen Traum in einer TV-Show begann.

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Getty Images Mustafa Rahimtulla, Myles Stephenson, Ashley Fongho und Jamaal Shurland von der Band Rak-Su

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Imago Simon Cowell beim America’s Got Talent Season 20 Winner’s Red Carpet im Hotel Dena, Pasadena, am 24. September 2025

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Getty Images The X-Factor UK

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