Nach "Stranger Things" fiel Millie Bobby Brown in ein Loch

Millie Bobby Brown (22) spricht so offen wie selten über ihre Gefühlswelt nach dem Ende von Stranger Things. In einer Live-Aufzeichnung des Podcasts "Happy Sad Confused" mit Moderator Josh Horowitz erzählt die Schauspielerin, wie sehr sie der Abschied von der Netflix-Erfolgsserie im Jahr 2025 aus der Bahn geworfen hat. "Ich bin in eine kleine, kleine Depression gerutscht", berichtet Millie. Sie habe das überhaupt nicht kommen sehen, weil sie sich selbst als sehr unbeschwerten und fröhlichen Menschen beschreibe. Dennoch sei die Zeit nach dem finalen Dreh einer der härtesten Abschnitte in ihrem Leben gewesen.

In dem Gespräch erklärt Millie, dass sie versucht habe, in dieser Phase Halt bei ihren Kollegen zu finden, mit denen sie fast zehn Jahre lang vor der Kamera stand. Sie habe vielen aus dem Cast geschrieben, um mögliche Spannungen aus dem Weg zu räumen. "Ich dachte mir: 'Wir sind noch Freunde, oder? Du wirst doch jetzt nicht aufhören, mit mir zu reden?'", erinnert sie sich im Podcast. Sie habe sich sogar bei ihnen entschuldigt: "Es tut mir leid, wenn ich dich jemals verletzt habe. Es sind jetzt zehn Jahre, und ich will wirklich Freunde bleiben. Du bist mein Geschwisterkind." Besonders eindringlich beschreibt sie einen Moment am Strand, an dem sie alleine saß und weinte, obwohl die Umgebung wunderschön gewesen sei. Über den aktuellen Stand ihrer Freundschaften spricht sie zwar nicht im Detail, doch das erneute Aufsuchen ihrer Serienfamilie habe ihr geholfen, einen Teil des Schmerzes zu verarbeiten.

Millie wurde mit gerade einmal 11 Jahren als Eleven besetzt und verbrachte nahezu ihre gesamte Jugend am Set. "Ich habe diese Menschen öfter gesehen, als ich nach Hause gegangen bin, um mit meiner Familie zu Abend zu essen", sagt sie. Für sie seien die Dreharbeiten deshalb mehr als nur ein Job gewesen – sie habe am Set eine Art zweite Familie gefunden und sei mit ihrer Rolle fast verwachsen. "Diese Figur war ich", beschreibt die Darstellerin ihre enge Bindung an Eleven. Der Abschied nach fünf Staffeln sei dementsprechend extrem emotional gewesen: "Ich werde Eleven mehr vermissen als alles andere." Die heute 22-Jährige ist inzwischen verheiratet: Sie gab im Mai 2024 dem Musiker Jake Bongiovi (24) das Jawort und trägt seitdem dessen Nachnamen. Ihre kleine Tochter komplettiert die Familie, die ab und zu kleine Einblicke in ihren Alltag teilt.

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Imago Millie Bobby Brown bei der Weltpremiere von Stranger Things 5 am TCL Chinese Theatre in Hollywood

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Courtesy of Netflix © 2022 Millie Bobby Brown in ihrer Rolle als "Stranger Things"-Eleven

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Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Februar 2025