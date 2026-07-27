Fans begeistert: Millie Bobby Brown wechselt Akzent für Kids

Millie Bobby Brown (22) begeistert gerade das Netz mit einem besonders rücksichtsvollen Moment. In der Show "Celebrity Substitute" traf die 22-jährige Schauspielerin eine Gruppe amerikanischer Schulkinder und sollte ihnen erklären, wie es am Filmset zugeht. Als sie die Grundbegriffe des Filmsets durchging und die Kinder beim Wort "mark" mit verwirrten Blicken reagierten, wechselte Millie kurzerhand in einen amerikanischen Akzent. Sie zeigte dabei auf eine Markierung auf dem Boden und erklärte mit der passenden Betonung: "Das nennt man 'mark'. Aber in meinem Akzent sage ich 'mark', während es in eurem Akzent 'mark' ist."

Noch rührender war ein weiterer Moment in derselben Szene: Millie hatte zuvor ein Mädchen namens Harley aufgerufen und sich dabei Sorgen gemacht, den Namen möglicherweise falsch ausgesprochen zu haben. Sie wandte sich erneut an das Kind und stellte klar: "Harley, ich habe deinen Namen vorhin nicht falsch gesagt – das ist mein Akzent... Aber ich kann auch Harley sagen, wenn dir das angenehmer ist." Ein Clip dieser Szene verbreitete sich rasend schnell auf TikTok. In den Kommentaren häuften sich Lobeshymnen auf die Schauspielerin, etwa: "Sie ist so süß, wie sie für sie den Akzent wechselt." Doch auch Harley selbst stahl Millie ein bisschen die Show: Das Mädchen sagte in einem Bekennervideo über die Schauspielerin: "Sie ist so britisch, ich kann ihren Akzent riechen" – und ahmte ihn prompt nach. Kommentatoren zeigten sich gleichermaßen begeistert von Harleys schlagfertiger Art.

Dass Millie zwischen britischem und amerikanischem Akzent wechselt, ist seit Jahren ein Thema. Die Schauspielerin wurde in England geboren und war erst elf Jahre alt, als sie mit ihrer Rolle in der Netflixserie Stranger Things berühmt wurde – einer Serie, die in Atlanta, Georgia, gedreht wurde und neun Jahre lang lief. Seitdem verbrachte sie einen Großteil ihres Lebens in den USA. Noch dazu heiratete sie 2024 den gebürtigen Floridianer Jake Bongiovi (24), mit dem sie heute zusammen auf einem Bauernhof in Georgia lebt und eine adoptierte Tochter großzieht. Im Podcast "SmartLess" sprach Millie zuletzt offen über die öffentliche Diskussion um ihren Akzent und nannte sie scherzhaft "Akzent-Gate": "Ich bin mit einem Amerikaner verheiratet. Wenn ich bei seiner Familie bin, verfalle ich sofort in einen amerikanischen Akzent. Aber sobald ich meine Eltern höre, bin ich sofort wieder britisch."

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Getty Images Millie Bobby Brown bei der UK-Sondervorführung von "Stranger Things 5" im Odeon Luxe Leicester Square in London, November 2025

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Imago Millie Bobby Brown bei der Weltpremiere von Stranger Things 5 am TCL Chinese Theatre in Hollywood

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Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Februar 2025