Selten: Millie Bobby Brown teilt süße Momente mit Familie

Millie Bobby Brown (22) hat ihren Fans auf Instagram seltene Einblicke in das Familienleben gewährt. Die 22-jährige Schauspielerin verbrachte gemeinsam mit ihrem Mann Jake Bongiovi (24) und ihrer kleinen Tochter einen unvergesslichen Tag in den Universal Studios Orlando – und teilte davon eine Reihe an Fotos und ein Video. Darunter: ein zauberhafter Karussell-Moment, bei dem Millie strahlend die winzige Hand ihrer Tochter hält, Bilder aus dem Seuss Landing-Bereich des Freizeitparks sowie ein herzerwärmendes Video, in dem die Kleine mit blauer Schwimmweste durchs Wasser planscht. Auch Jake ließ sich nicht lumpen und verteilte fleißig Küsse an die Kleine. "Meine Familie", schrieb Millie zu dem Post – woraufhin Jake in den Kommentaren schlicht "Mama!" antwortete.

Obwohl das Paar die Momente mit seiner Tochter in den sozialen Medien teilte, achten beide nach wie vor stark auf deren Privatsphäre. Weder das Gesicht des Mädchens noch ihr Name werden öffentlich bestätigt. Aufmerksame Fans glauben allerdings, auf einer Aufnahme eine Halskette mit dem Namen "Ruth" entdeckt zu haben. Millie und Jake hatten im August 2025 verkündet, dass sie ein Mädchen adoptiert haben. Damals schrieben sie: "Wir freuen uns unglaublich, dieses wunderschöne neue Kapitel der Elternschaft in Frieden und Privatsphäre zu beginnen."

Kürzlich war Millie auch zu Gast im Podcast "Not Gonna Lie" von Kylie Kelce (34) und sprach dort offen darüber, was die Mutterschaft mit ihr gemacht hat. "Ich liebe es", sagte sie. "Mein Mann und ich sagen immer, es ist, als würde man von Schwarz-Weiß zu Farbe wechseln. Alles fühlt sich vollständig und perfekt an." Gleichzeitig gab sie zu, dass auch sie manchmal nicht wisse, wie sie mit bestimmten Situationen umgehen solle – doch das ändere nichts daran, dass es das Großartigste sei, was sie je erlebt habe. Besonders am Herzen liege ihr, ihre Tochter stark und selbstbewusst aufzuziehen: "Es war wirklich mein Ziel, eine Welt zu schaffen, in der sie sich sicher, geliebt, umsorgt und angenommen fühlt." Millie und Jake hatten im Mai 2024 in einer Zeremonie in Italien geheiratet.

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Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Februar 2025

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Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown, Juni 2026

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Getty Images Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown, 2025