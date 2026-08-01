Darum lehnte Millie Bobby Brown Spin-off mit Henry Cavill ab

Millie Bobby Brown (22) hat sich klar gegen ein Sherlock-Holmes-Spin-off mit Henry Cavill (43) ausgesprochen. Gegenüber dem Magazin Comic Book äußerte sich die Schauspielerin deutlich, als sie nach der Möglichkeit eines solchen Ablegers der Enola-Holmes-Reihe gefragt wurde. Nachdem "Enola Holmes 3" kürzlich bei Netflix erschienen ist und die Fans kaum genug bekommen können, stand die Frage im Raum, ob ein Spin-off rund um den von Henry verkörperten Sherlock Holmes denkbar wäre – doch Millie winkte direkt ab.

Die Schauspielerin macht klar, worum es ihr geht: Frauen sollen mehr Raum auf der Leinwand bekommen. "Ich finde, wir brauchen mehr Frauen auf der Leinwand – also vielleicht eher nicht. Ich glaube, das hatten wir schon. Die Männer hatten bereits ihre Zeit, und für mich geht es jetzt mehr um Enola und darum, mehr Frauen auf die Leinwand zu bringen", sagte sie. Damit macht sie deutlich, dass es ihr weniger um die konkrete Frage nach einem Spin-off geht, sondern vielmehr um das größere Anliegen hinter der Reihe: einer bekannten Geschichte eine weibliche Perspektive zu geben.

Die Enola-Holmes-Filme basieren auf einer Romanreihe der US-amerikanischen Autorin Nancy Springer, die zwischen 2006 und 2023 insgesamt neun Bände veröffentlichte. Drei Filme hat Netflix bislang in sechs Jahren herausgebracht – ein Tempo, das für gewöhnlich nur den erfolgreichsten Blockbuster-Franchises vorbehalten ist. Angesichts des vorhandenen Buchstoffs wäre noch reichlich Material für weitere Abenteuer rund um Enola vorhanden. Doch vor vier Wochen hagelte es für "Enola Holmes 3" auch Kritik: Auf Rotten Tomatoes stand der Film damals bei nur 62 Prozent Zustimmung. Zum Vergleich: Teil eins lag bei 91 Prozent, Teil zwei sogar bei 93 Prozent.

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Getty Images Henry Cavill und Millie Bobby Brown im Oktober 2022

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Imago Millie Bobby Brown und Henry Cavill in einer Szene aus "Enola Holmes 3" (2026) von Netflix

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Netflix Millie Bobby Brown und Henry Cavill in "Enola Holmes"