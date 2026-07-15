Netflix macht "Stranger Things" plötzlich zu einer VHS-Serie

Netflix macht die Kultserie plötzlich zur Zeitreise: Zum zehnjährigen Jubiläum von Stranger Things hat der Streamingdienst eine völlig neue Fassung der ersten Staffel veröffentlicht – die "Stranger Things: VHS Special Edition". Seit heute, dem 15. Juli, können Fans weltweit alle acht Folgen der Auftaktstaffel im Retro-Look direkt bei Netflix streamen. Statt gestochen scharfem 4K und sattem Raumklang wartet nun bewusst verwaschene Optik mit Bildrauschen, leichten Verzerrungen und knisternder Tonspur auf die Zuschauer – als hätten sie eine oft ausgeliehene Videothekenkassette aus den 80ern im Player liegen.

Technisch unterscheidet sich die neue Edition deutlich von der gewohnten Version der Mysteryserie. Die Bildqualität wurde künstlich gealtert, inklusive typischer Trackinglinien, Farbverschiebungen und kleiner Störungen im Bild. Dazu kommt ein Sounddesign, das das Knacken und Knistern alter Analogaufnahmen nachahmt, statt kristallklarer Surroundabmischung. Der auffälligste Unterschied ist das Format: Die VHS-Fassung läuft im nostalgischen 4:3-Format, wodurch das Bild auf modernen Fernsehern rechts und links schwarze Balken bekommt und sichtbar beschnitten ist. Inhaltlich bleibt jedoch alles beim Alten, neue Szenen oder alternative Schnitte gibt es nicht. Die VHS-Version ist bei Netflix als eigener Titel gelistet und umfasst ausschließlich die acht Episoden der ersten Staffel – wahlweise im englischen Original oder in der deutschen Synchronfassung, während die normale Serie parallel unverändert verfügbar bleibt.

Für viele Fans schließt sich damit ein stimmiger Kreis: Die Geschichte um Eleven, Mike, Dustin und Lucas ist ohnehin eine große Liebeserklärung an die Popkultur der 80er, von Videotheken über Heimkino bis zu kultigen Horrorfilmen. Die jungen Stars der Serie haben durch den plötzlichen Hype ab 2016 ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt bekommen: wie Finn Wolfhard (23), der nach dem Durchbruch an seiner Highschool in Vancouver erlebt hat, wie sich Mitschüler und Lehrkräfte auf einmal ganz anders verhielten. Während die Darsteller seitdem erwachsen geworden sind und ihre Karrieren in neue Richtungen gegangen sind, holt die VHS-Edition die Fans noch einmal an den Anfang zurück: zu dem Gefühl, als die erste Staffel vor zehn Jahren über die Bildschirme flimmerte und "Stranger Things" aus dem Stand zum weltweit gefeierten Serienphänomen wurde.

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Getty Images Der Cast von "Stranger Things", Dezember 2025

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Courtesy of Netflix © 2022 Millie Bobby Brown in ihrer Rolle als "Stranger Things"-Eleven

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Netflix Eine Szene aus "Stranger Things", Staffel 5