Millie Bobby Brown ehrt verstorbenen Co-Star Kaylee Hottle

Millie Bobby Brown (22) hat sich mit einem bewegenden Abschied von ihrer verstorbenen Kollegin Kaylee Hottle (19) gemeldet. Auf Instagram teilte die Schauspielerin ein Schwarz-Weiß-Foto der jungen Kaylee, auf dem diese ein King-Kong-Spielzeug in den Händen hält. "Ich bin so erschüttert, das zu hören. Du wirst sehr vermisst werden, Kaylee", schrieb Millie zu dem Bild. Kaylee war am Dienstag nach einem Autounfall im US-amerikanischen Ijamsville in Maryland gestorben und wurde nur 19 Jahre alt.

Auch Rebecca Hall (44), mit der Kaylee in beiden Godzilla-Filmen zusammenspielte, meldete sich auf Instagram zu Wort. Die Schauspielerin postete mehrere gemeinsame Setfotos, auf denen die beiden lächelnd und Grimassen schneidend zu sehen sind. "Mein Herz geht an deine Familie", schrieb sie in der Bildunterschrift. Schauspielerin Marlee Matlin, die sich seit Jahren für gehörlose Darsteller einsetzt, bezeichnete den Verlust auf Facebook als "absolut niederschmetternd". "Mögen ihre Schönheit und ihr Talent für die Ewigkeit in Erinnerung bleiben. Was für ein Privileg, Kaylee letztes Jahr kennengelernt zu haben", schrieb sie.

Kaylee, die selbst gehörlos war, hatte in "Godzilla vs. Kong" aus dem Jahr 2021 die Rolle des gehörlosen Waisenmädchens Jia gespielt, das sich über die amerikanische Gebärdensprache mit dem Monster Kong verständigt. An ihrer Seite standen neben Millie und Rebecca auch Alexander Skarsgård (49), Brian Tyree Henry (44) und Eiza González (36). In der Fortsetzung "Godzilla X Kong: The New Empire" aus dem Jahr 2024 schlüpfte sie erneut in die Rolle der Jia und wurde für ihre Leistung darin in der Kategorie "Best Younger Performer in a Film" bei den Saturn Awards nominiert. Ihr Vater Joshua Hottle hatte nach dem Unfall mitgeteilt, dass er von Texas nach Maryland reisen musste, um den Leichnam seiner Tochter zu identifizieren.

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Getty Images Millie Bobby Brown bei der UK-Sondervorführung von "Stranger Things 5" im Odeon Luxe Leicester Square in London, November 2025

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Imago Kaylee Hottle in einer Szene aus "Godzilla x Kong: The New Empire" (2024)

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Getty Images Kaylee Hottle im März 2024

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