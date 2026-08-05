Millie Bobby Brown will kein Henry-Cavill-Spin-off für Enola

Klare Ansage von Millie Bobby Brown (22): Die Schauspielerin hat sich gegen ein Sherlock-Holmes-Spin-off für die Netflix-Reihe Enola Holmes ausgesprochen. Auf die Frage, ob sie sich einen eigenen Film für Henry Cavills (43) Sherlock-Figur vorstellen könnte, ließ Millie gegenüber Comicbook.com keinen Zweifel an ihrer Haltung. "Ich denke, wir brauchen mehr Frauen auf der Leinwand und den Bildschirmen, also eher nicht", erklärte sie. "Das hatten wir schon. Männer hatten ihre Zeit, und für mich geht es eher um mehr Enola und darum, mehr Frauen auf die Leinwand zu bringen." Die Schauspielerin ist bei der Reihe nicht nur als Hauptdarstellerin tätig, sondern auch als Produzentin.

Ihr Co-Star Himesh Patel, der in "Enola Holmes 3" als John Watson einen größeren Auftritt hatte, sieht das anders. Er kann sich gut vorstellen, gemeinsam mit Henry in einem Sherlock-und-Watson-Abenteuer zu agieren: "Ich habe dieses Gespräch noch nicht geführt, aber ich würde es liebend gerne tun", sagte er ebenfalls gegenüber Comicbook.com. "Ich finde die Idee klasse, denn so wie sich die Geschichte entwickelt – mit dem verschwundenen Sherlock – hatten wir nicht wirklich viel Zeit zusammen. [Henry] ist ganz offensichtlich ein fantastischer Schauspieler, und ich würde zu gerne noch ein bisschen mehr mit ihm zusammenspielen." Ob Netflix solche Pläne überhaupt verfolgt, ist bisher offen – der Streamingdienst hat noch nicht bekannt gegeben, in welche Richtung das Franchise weitergeführt wird.

Die "Enola Holmes"-Reihe dreht das klassische Sherlock-Holmes-Konzept bewusst um: Nicht der berühmte Meisterdetektiv steht im Mittelpunkt, sondern seine jüngere Schwester Enola. Die Filme basieren auf der gleichnamigen Jugendroman-Reihe von Nancy Springer. Henry spielt in den Filmen Sherlock Holmes als Nebenfigur, während Millie die Titelrolle verkörpert, so Filmstarts. Einem breiten Publikum ist der Schauspieler vor allem durch seine Rolle als Superman in "Man of Steel" sowie als Geralt von Riva in der Netflix-Serie "The Witcher" bekannt.

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Alex Bailey / Netflix © 2022 Millie Bobby Brown, "Enola Holmes 2"

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Getty Images Henry Cavill und Millie Bobby Brown, Schauspieler

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Imago Millie Bobby Brown und Henry Cavill in einer Szene aus "Enola Holmes 3" (2026) von Netflix