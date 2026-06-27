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Anne Menden
Neue Rolle als Mama: Anne Menden schwärmt von ihrem Sohn

Neue Rolle als Mama: Anne Menden schwärmt von ihrem Sohn

- Anja-Stine Andresen
Lesezeit: 2 min
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Anne Menden (40) ist zurück am GZSZ-Set und gibt gleichzeitig einen seltenen Einblick in ihr neues Familienleben. Nach sieben Monaten Babypause steht die Schauspielerin wieder für die RTL-Serie in Potsdam vor der Kamera. In einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, sprach Anne jetzt darüber, wie es ihr, ihrem Partner Gustav Masurek (37) und ihrem gemeinsamen Sohn aktuell geht. Die Darstellerin zeigte sich sichtlich erleichtert und betonte: "Uns gehts allen super. Ich habe tatsächlich auch überhaupt gar keine Bauchschmerzen jetzt, dass da irgendwie eine neue Situation oder so was kommt."

Besonders liebevolle Worte fand Anne für ihren Nachwuchs. Gegenüber dem Sender schwärmte sie, dass ihr Sohn die Veränderungen rund um die Rückkehr nach Potsdam sehr gut meistere. "Der Kleine macht sich einfach wirklich, wirklich toll", erklärte sie in der Pressemitteilung und ergänzte, dass ihn auch das Wiederankommen vor Ort nicht aus der Ruhe bringe. Der kleine Junge sei es offenbar gewohnt, von vertrauten Menschen umgeben zu sein. Über ihren Sohn sagte Anne außerdem: "Er ist einfach grundsätzlich ein ganz glücklicher, kleiner, aufmerksamer und fröhlicher junger Mann."

Anne gehört seit rund 22 Jahren zu den bekanntesten Gesichtern von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und teilt Privates eher ausgewählt mit der Öffentlichkeit. Umso größer ist nun das Interesse an ihrem Alltag als frischgebackene Mutter. Gegenüber dem Sender betonte sie auch, wie leicht es ihr fällt, wieder vor der Kamera zu stehen. Sie beschrieb das Gefühl mit den Worten: "Es fühlt sich eigentlich so an, als wäre ich gar nicht weg gewesen. Das ist nach 22 Jahren fast so ein bisschen wie Fahrradfahren!"

Anne Menden, Schauspielerin
AEDT
Anne Menden, Schauspielerin
Anne Menden und Gustav Masurek, Dezember 2025
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Anne Menden und Gustav Masurek, Dezember 2025
Anne Menden, Schauspielerin
Imago
Anne Menden, Schauspielerin
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