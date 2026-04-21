Zurück ans Set: Neu-Mama Anne Menden nimmt Kritik gelassen

Anne Menden (40) ist frischgebackene Mama: Im Februar kam ihr erster Nachwuchs mit Partner Gustav Masurek (36) zur Welt. Seither dreht sich für das Paar alles um Windeln wechseln und Co. – doch damit ist bald Schluss. Schon im Juni wird Anne zu ihrem Job in der RTL-Soap GZSZ zurückkehren. Im Special "GZSZ-Bargeflüster Spezial" von RTL betont sie, dass ihr Job weiterhin Teil ihrer Identität ist und ihr eine frühe Rückkehr ans Set daher ein Anliegen war. "Das ist mein erstes Baby. [...] Warum nicht beides kombinieren?", meint sie gelassen.

Aktuell teilen sich Anne und Gustav die Verantwortung für ihren Nachwuchs – ab Juni will der ehemalige Bachelorette-Kandidat dann jedoch als Vollzeit-Papa das Ruder übernehmen. Beide wissen, dass dieses Modell insbesondere bei den Fans im Netz auf Kritik stößt. Die bösen Kommentare nehmen Gustav und Anne allerdings mit Humor. "Wir machen uns intern eher lustig darüber", gibt Gustav zu. Anne betont: "Ich verstehe nicht, wo das Problem ist, wenn der Papa seinen Teil übernimmt."

Anne macht deutlich: Von solcher Kritik solle man sich nicht verunsichern lassen. Sie appelliert an Mütter, den Sprung zurück ins Berufsleben zu wagen: "Das Alter spielt keine Rolle – es funktioniert immer, wenn man es will." Trotzdem erkennt sie an, dass das kinderfreundliche Arbeitsumfeld bei GZSZ und ihr unterstützender Partner ihr das Comeback leichter gestalten. Unterstützung erfahren die beiden ebenfalls von Gustavs Mutter, die für Betreuung und Co. parat steht.

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Imago Anne Menden, Schauspielerin

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Imago Anne Menden mit Gustav Masurek beim Vaunet Jubiläumsevent im Telegraphenamt, Berlin, 10.10.2024

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Imago Gustav Masurek und Anne Menden bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin