"Papa-Bär": Anne Menden gratuliert Gustav zum Geburtstag

Mit einem herzerwärmenden Instagram-Post hat Anne Menden (40) ihrem Partner Gustav Masurek (37) zum Geburtstag gratuliert. Heute, am 25. April, feiert der Musiker seinen 36. Geburtstag – und dieser ist ganz besonders: Es ist der erste als frischgebackener Papa. In ihrem Post zeigt sich die Schauspielerin eng in Gustavs Arm gelehnt, beide lachen glücklich in die Kamera. Ein weiteres Bild zeigt eine aufwendig dekorierte Geburtstagstorte. Dazu schrieb Anne: "Hey mein Papa Bär, heute ist dein Geburtstag. Dein erster als Papa."

In ihrer liebevollen Botschaft verrät Anne, dass sie und ihr Baby – das sie im Post zärtlich "Little Foot" nennt – ihm für sein neues Lebensjahr "ganz viele glückliche Momente, Leichtigkeit, ein bisschen Zauber und ganz viel von dem, was dich wirklich erfüllt" wünschen. Weiter schrieb sie: "Wir freuen uns sehr, diesen Tag heute mit dir zu feiern und auf alles, was noch vor uns liegt. Auf viele gemeinsame Erinnerungen. Wir lieben dich. Deine kleine Familie."

Anfang Februar war der gemeinsame Sohn der beiden in einem Krankenhaus in Lippstadt zur Welt gekommen. Anne und Gustav sind seit Jahren ein Paar. Vom ersten gemeinsamen Glück als Eltern zeigten sich beide überwältigt – die Schauspielerin hatte damals beschrieben, dass es für dieses Gefühl eigentlich keine passenden Worte gebe.

Anzeige Anzeige

Imago Anne Menden und Gustav Masurek auf der Bertelsmann Party 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / gustavma4 Anne Menden und Gustav Masurek, Medienpersönlichkeiten

Anzeige Anzeige

Instagram / gustavma4 Anne Menden und Gustav Masurek