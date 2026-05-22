Schon wieder kursieren Falschmeldungen über Anne Mendens Tod

Immer wieder dieselbe Falschmeldung: Anne Menden (40) ist im Netz erneut für tot erklärt worden – diesmal tauchten die Behauptungen parallel auf Facebook und Instagram auf. Die Schauspielerin, bekannt aus Gute Zeiten, schlechte Zeiten, reagierte noch am selben Tag und stellte in einer Instagram-Story klar, dass an den kursierenden Beiträgen nichts dran ist. Die Story ist inzwischen nicht mehr abrufbar, doch Annes Botschaft war deutlich: Die Posts verunsicherten zahlreiche Fans und setzten unnötig Gerüchte in die Welt. Besonders stieß ihr auf, dass einzelne Seiten lieber dramatisieren, statt schlicht nachzufragen. Woher die Fakes stammten und wer dahintersteckt, blieb unklar – die entsprechenden Accounts agierten anonym und schwer greifbar.

Die Welle an frei erfundenen Traueranzeigen war nicht der erste Fall dieser Art. In Gruppen rund um "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" wurden zuletzt digitale Kondolenzen geteilt, die rasch verbreitet und vielfach kommentiert wurden. Für Anne ist es leider ein bekanntes Muster: Bereits zuvor wurden über sie Unwahrheiten gestreut – bis hin zu der Behauptung, sie habe ein Kind verloren. Auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Cast mussten Ähnliches erleben. Im vergangenen Jahr setzten mehrere GZSZ-Stars deshalb gemeinsam ein Zeichen gegen Falschmeldungen und riefen zu mehr Vorsicht im Netz auf. Neben Anne zählten unter anderem Olivia Marei, Jörn Schlönvoigt (39) und Ulrike Frank zu den Beteiligten. In Umlauf waren damals erfundene Schwangerschaften, haltlose Gewaltvorwürfe und erneut falsche Todesmeldungen.

Privat richtet Anne ihren Blick derweil auf ihre junge Familie. Anfang Februar wurden sie und ihr Verlobter Gustav Masurek Eltern eines Sohnes. Das Paar, das seit Jahren zusammen ist, genießt das neue Kapitel und zieht sich für die erste Zeit mit dem Baby weitgehend ins Zuhause zurück. Gerade vor diesem Hintergrund treffen frei erfundene Nachrichten nicht nur die Betroffene selbst, sondern sorgen auch bei Familie, Freunden und Fans für unnötige Unruhe. Anne ist seit vielen Jahren ein bekanntes Gesicht bei GZSZ, hält ihr Privatleben aber abseits einzelner Einblicke meist zurück. Umso wichtiger war ihr nun, die kursierenden Behauptungen schnell einzuordnen und ihre Community direkt zu erreichen – ohne Drama, dafür eindeutig.

Anzeige Anzeige

Imago Anne Menden, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Imago Gustav Masurek und Anne Menden bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

Anzeige Anzeige

Jörn Schlönvoigt, Felix von Jascheroff, Anne Menden und Wolfgang Bahro, GZSZ-Darsteller