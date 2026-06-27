Zu früh zurück am Set? Diese Ansage macht Anne Menden Hatern

Nach sieben Monaten Babypause ist Anne Menden (40) wieder zurück am Set von Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Die Schauspielerin dreht wieder für die RTL-Kultserie und bekommt dabei ordentlich Rückenwind von ihren Kollegen, die sie offenbar mit offenen Armen empfangen haben. Doch nicht alle finden es gut, dass die frischgebackene Mutter so früh wieder vor der Kamera steht. In einer Pressemitteilung von RTL, die Promiflash vorliegt, hat Anne nun deutlich auf die Kritiker reagiert.

Besonders eine Sache stört sie an dem Vorwurf: die offensichtliche Doppelmoral. "Ich nehme mir das überhaupt nicht zu Herzen. Wenn das jetzt andersrum gewesen wäre und ich zu Hause geblieben und Gustav arbeiten gegangen wäre, dann hätte wahrscheinlich nicht mal ein Hahn danach gekräht", erklärt sie. Außerdem betont Anne, dass jede Familie ihr eigenes System finden müsse und es dafür keine allgemeingültige Richtlinie geben könne: Ihr Baby besuche sie zwischen den Drehs sogar am Set. "Wenn man sich selbst stresst, spürt das Kind das viel mehr, als wenn die Mama mal für ein paar Stunden am Set ist", so die Schauspielerin. Ihr Fazit: "It's not so deep!"

Anne Menden ist seit vielen Jahren fester Bestandteil von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und verkörpert dort die Rolle der Emily Wiedmann. Mit ihrem Sohn ist sie im Februar 2026 erstmals Mutter geworden. Ihr Partner Gustav Masurek ist dem Publikum unter anderem durch die Realityshow Die Bachelorette bekannt geworden.

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RTL / Anna Riedel Anne Menden, Schauspielerin

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Instagram / annemenden Anne Menden und Gustav Masurek, Janauar 2025

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RTL / Rolf Baumgartner Anne Menden und Gustav Masurek