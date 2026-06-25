"Wie nie weg gewesen": Anne Menden über die Rückkehr zu GZSZ

Anne Menden (40) ist nach sieben Monaten Babypause zurück am Set von Gute Zeiten, schlechte Zeiten und sorgt in der RTL-Serie für große Freude. Die Schauspielerin steht nun wieder für ihre Rolle Emily vor der Kamera und sprach in einer RTL-Pressemeldung, die Promiflash vorliegt, über ihr Comeback. Anne empfindet die Rückkehr als erstaunlich vertraut. "Es fühlt sich eigentlich so an, als wäre ich gar nicht weg gewesen. Das ist nach 22 Jahren fast so ein bisschen wie Fahrradfahren!", erklärte sie. Auch hinter den Kulissen soll die Wiedersehensfreude groß gewesen sein, denn ihre Kollegen hätten es kaum erwarten können, sie wieder am Set zu haben.

Für die Fans bringt Annes Rückkehr aber nicht nur ein bekanntes Gesicht zurück, sondern auch neue Entwicklungen ihrer Serienfigur. Emily soll sich in der Zwischenzeit spürbar weiterentwickelt haben und erwachsener auftreten. Modisch bleibt die Rolle zwar weiterhin auffällig, topgestylt und auch mal knallig, beruflich legt sie aber noch eine Schippe drauf. "Es kommt auf jeden Fall ein bisschen mehr Businessfrau mit rein. Es wird spannend und lustig – einschalten!", kündigte Anne an. Damit deutet sich an, dass Emily in den neuen Folgen nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich neue Akzente setzen wird.

Fernab von GZSZ ist Anne mittlerweile Mama. In einem Interview verriet sie, wie die Geburt ihres Sohnes ablief. "Nach meinem Blasensprung ging dann alles ganz schnell – und so sind wir in Lippstadt im Krankenhaus gelandet. Im Nachhinein war auch das dann der richtige Ort für uns", merkte die TV-Bekanntheit an. Komplikationen gab es daraufhin keine. "Die Geburt ist wunderbar verlaufen. Wir hatten ein großartiges Team aus Hebammen und Schwestern, die uns durch alles hindurch begleitet haben. Unser herzlicher Dank ans gesamte Team!", betonte die Schauspielerin.

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AEDT Anne Menden, GZSZ-Star

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Imago Gustav Masurek und Anne Menden bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

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Getty Images Anne Menden, Schauspielerin