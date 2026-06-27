Rückkehr zu GZSZ: So vereinbart Anne Menden Job und Familie

Nach sieben Monaten Babypause kehrt Anne Menden (40) zurück an ihren Arbeitsplatz – die Kulissen der RTL-Erfolgsserie Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Die Schauspielerin schlägt damit ein neues Kapitel in ihrem Leben auf und jongliert fortan Mutterschaft und Schauspielkarriere gleichzeitig. Damit das gelingt, hat sich Anne ein echtes Familien-Netzwerk aufgebaut. In einer Pressemeldung von RTL schwärmt sie: "Wir haben eine super Lösung, mit der sich alle wohlfühlen."

An ihrem ersten Drehtag nach der Babypause kam Anne dabei gleich mit großem Anhang: Ihr Partner Gustav Masurek (37) und der gemeinsame Sohn begleiteten sie ans Set. Noch beeindruckender ist jedoch, dass sogar die Schwiegermutter für ein ganzes Jahr nach Potsdam gezogen ist, um dem Paar den Alltag zu erleichtern. Für Anne ist das genau der richtige Ansatz, wenn es darum geht, Karriere und Kind miteinander in Einklang zu bringen: "Der Kleine hat ja nicht nur mich als Mama, sondern einen ganz tollen Papa und eigentlich ein ganzes Dorf, was um ihn rum ist."

Anne Menden ist seit vielen Jahren ein festes Gesicht der "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Welt. Die Schauspielerin, die 1985 geboren wurde, verkörpert in der Kultserie die Rolle der Emily Wiedmann. Mit Gustav Masurek ist sie nach aktuellem Stand liiert – gemeinsam werden die beiden nun Familien- und Berufsleben unter einem Dach in Potsdam organisieren. Dass dabei die Unterstützung der erweiterten Familie eine so zentrale Rolle spielt, macht deutlich, wie viel Koordination hinter einem solchen Neustart steckt.

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Imago Anne Menden, Schauspielerin, 2024

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Imago Gustav Masurek und Anne Menden bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

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Imago Anne Menden und Gustav Masurek auf dem roten Teppich der Bertelsmann Party 2025