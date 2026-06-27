So sieht ein typischer Drehtag bei "Die Rosenheim Cops" aus

Schon früh am Morgen beginnt für Michaela Weingartner (35) der Arbeitstag am Set der beliebten ZDF-Serie Die Rosenheim Cops. In der "Webtalkshow - Promis, Positionen & echte Gespräche" plaudert die Schauspielerin nun offen darüber, wie ein ganz normaler Drehtag für sie aussieht. Bereits um 7 Uhr sitzt Michaela in der Maske, um für ihre Rolle hergerichtet zu werden, kurz darauf geht es weiter zur Kostümabteilung. Gegen 8.30 Uhr startet die Leseprobe mit den Kollegen, danach reiht sich eine Szene an die nächste – gedreht wird in unterschiedlichen Konstellationen mit wechselnden Partnern. Erst am frühen Abend, meist gegen 18 Uhr, ist für die Seriendarstellerin Schluss am Set.

Von Feierabend kann dann aber trotzdem noch lange keine Rede sein, wie Michaela weiter verrät. Auf die Frage des Moderators, ob sie abends entspannt die Füße hochlege oder weiterarbeite, antwortet sie bestimmt: "Drehbuch, natürlich, Text, sofort." Wenn sie sich einmal auf die Couch legen würde, käme sie nach eigenen Worten nicht mehr hoch, deshalb geht es nach dem Drehtag direkt mit Textlernen weiter. "Also ich muss da echt mich zusammennehmen, dass ich da gleich weitermache, weil sonst das funktioniert nicht", verrät sie. Auch am Set selbst ist Konzentration gefragt: Eine Szene wird in mehreren Einstellungsgrößen gedreht – von der Totalen bis zur Nahaufnahme. Je nachdem, wie gut der Text sitzt und wie die Tagesform der Beteiligten ist, reichen manchmal wenige Takes, manchmal braucht es deutlich mehr Anläufe. Besonders lobt Michaela ihren Kollegen Dieter Fischer, den sie scherzhaft "Mr. One Take" nennt, weil bei ihm oft schon der erste Versuch sitzt.

Was den Dreh trotz des straffen Tempos so angenehm macht, ist laut der Schauspielerin das eingespielte Team hinter der Kamera. Viele Mitarbeiter seien bereits seit rund 25 Jahren dabei und würden allein durch ihre Anwesenheit Sicherheit geben. Diese langjährige Routine und die Sorgfalt, die etwa der Oberbeleuchter beim Licht an den Tag legt, sorgen dafür, dass trotz Tagespensum und Professionalität eine echte bayerische Gemütlichkeit am Set von "Die Rosenheim Cops" spürbar bleibt. Die Serie läuft seit dem Jahr 2002 im ZDF und zählt damit zu den langlebigsten deutschen Fernsehkrimis überhaupt.

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Getty Images Dieter Fischer, Michaela Weingartner und Alexander Duda beim Sommerempfang des Bayerischen Landtags

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Getty Images Michaela Weingartner im Juli 2023

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ZDF/Linda Gschwentner Ulla Geiger (links) mit Dieter Fischer (Mitte) und Michaela Weingartner (rechts) bei den Dreharbeite