Dieter Fischers TV-Erfolge vor den Rosenheim Cops

Dieter Fischer (54) ist heute als Hauptkommissar Anton Stadler aus der ZDF-Serie "Die Rosenheim Cops" bekannt. Doch seine erste große Hauptrolle im Fernsehen hatte er bereits drei Jahre vor seinem Einstieg bei der Krimiserie. 2008 übernahm der gebürtige Freisinger die Titelrolle in "Der Kaiser von Schexing" und verkörperte darin den Weltenbummler Andi Kaiser, der in seinen Heimatort zurückkehrt und dort Bürgermeister wird, wie auf kino.de zu lesen ist. In der Produktion füllte seine Figur das Amt mit unkonventionellen Methoden und viel Humor aus – eine Rolle, die ihm den Durchbruch im deutschen Fernsehen bescherte.

Bevor Dieter seine erste TV-Hauptrolle ergatterte, hatte er bereits in verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. 2005 gab er sein Debüt im Heimatfilm "Apollonia", in dem er Urban Suiter spielte, und wurde im selben Jahr Ensemblemitglied der BR-Reihe "Komödienstadel", in der er bis heute regelmäßig auftritt. Es folgten Rollen in bekannten Formaten wie "Der Judas von Tirol", "Polizeiruf 110", "Tatort" und "Stadt, Land, Mord!", bevor er 2008 schließlich als Andi Kaiser vor der Kamera stand. Bei den "Rosenheim Cops", die mit einem neuen Team rund um Michaela Weingartner (35) und Alexander Duda überraschen, hatte er zunächst zwei Gastauftritte, ehe er 2011 dauerhaft als Anton Stadler ins Ermittlerteam einstieg und seither in der Serie zu sehen ist.

Der Schauspieler ist nicht nur im Fernsehen erfolgreich, sondern auch auf der Theaterbühne aktiv und war bereits als Hörspielsprecher zu hören, etwa in "Das Schloss" von Franz Kafka. Für sein Engagement in der bayerischen Kunst und Kultur erhielt Dieter 2023 den Bayerischen Poetentaler, eine Auszeichnung der Schriftstellervereinigung der Münchner Turmschreiber. Auch das Theaterstück "Abschiedsdinner", in dem er mitwirkte, wurde 2017 mit dem Monica-Bleibtreu-Preis in der Kategorie Beste Komödie ausgezeichnet. Aktuell ist der Schauspieler in den neuen Folgen der Jubiläumsstaffel der "Rosenheim Cops" dienstags um 19.25 Uhr im ZDF zu sehen, jeweils eine Woche vorab auch in der ZDFmediathek.

ZDF, Linda Gschwentner Dieter Fischer in seiner Rolle als Anton Stadler, "Die Rosenheim-Cops"

Getty Images Dieter Fischer, Michaela Weingartner und Alexander Duda beim Sommerempfang des Bayerischen Landtags

ZDF "Die Rosenheim-Cops"

