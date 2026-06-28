"Die Rosenheim Cops" vor Umbruch: Sarah Thonig rückt auf

Bei der beliebten Serie Die Rosenheim Cops stehen in der kommenden Herbststaffel einige Veränderungen an – und für Schauspielerin Sarah Thonig (34) bringen diese eine besondere Aufgabe mit sich. Ihre Figur Christin Lange wird zur Nachfolgerin der kultigen Sekretärin Miriam Stockl, die bislang von Marisa Burger (52) verkörpert wurde. Damit rückt Christin in der Hierarchie der beliebten ZDF-Krimiserie auf und übernimmt eine der bekanntesten Rollen des Formats. Im Interview mit AZ verriet Sarah, dass sie großen Respekt vor den treuen Fans habe und die neue Aufgabe ihr aufgrund von Marisas Beliebtheit nicht wenig Druck bereite. Trotz ihrer Nervosität überwiegt bei der Schauspielerin jedoch die Vorfreude. "Das ist ja wirklich das Schönste, was einem als Schauspielerin passieren kann", schwärmte sie im Interview über die leidenschaftliche Fangemeinde der Serie.

Gleichzeitig zeigte sich Sarah dankbar dafür, dass sie ihre Figur in eine neue Richtung führen kann. "Das ist ja eine Seltenheit, dass man mit einer Figur so was Neues erleben darf", sagte sie. Durch Christins Aufstieg zur Sekretärin wird nun ein Platz am Empfang frei – wer diesen einnehmen wird, ist bereits intern bekannt. Einem Bericht zufolge soll es sich um einen männlichen Charakter handeln, den viele Zuschauerinnen und Zuschauer bereits kennen dürften. Die neuen Folgen warten somit mit einigen Überraschungen für die Fans auf.

Sarah Thonig ist seit Längerem fester Bestandteil des Ensembles der "Rosenheim Cops". Die Serie läuft bereits seit dem Jahr 2002 im ZDF und zählt damit zu den langlebigsten Krimiserien im deutschen Fernsehen. Marisa Burger, deren Figur Miriam Stockl nun aus der Serie ausscheidet, war seit der ersten Stunde dabei und prägte das Format maßgeblich mit. Sarah tritt somit in große Fußstapfen – kann jedoch sicherlich auf die Unterstützung der treuen Serien-Fangemeinde zählen.

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Getty Images Sarah Thonig bei den Bambi Awards 2024 in München

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Imago Ursula Maria Burkhart, Marisa Burger, Karin Thaler, Anastasia Papadopoulou, Sarah Thonig in "Die Rosenheim-Cops" 2023

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Imago Ursula Maria Burkhart, Marisa Burger, Karin Thaler, Anastasia Papadopoulou, Sarah Thonig und Alexander Ollig in "Die Rosenheim-Cops" 2023