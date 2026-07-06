Plötzlich weg bei den Rosenheim Cops: Das wurde aus Vincent

Für viele Zuschauer der ZDF-Krimireihe Die Rosenheim Cops ist es bis heute ein kleines Rätsel: Vincent Hofer, der aufgeweckte Junge aus dem Gasthaus Hofer, tauchte in den frühen Staffeln der Serie regelmäßig auf – und war dann plötzlich einfach weg. Von 2002 bis 2006 gehörte seine Mutter Marie Hofer, gespielt von Karin Thaler, zur Stammbesetzung. An ihrer Seite war in dieser Zeit kaum eine Episode ohne Sohn Vincent denkbar, der bei den Rosenheim Cops von Thomas Stielner verkörpert wurde. Nach der sechsten Staffel jedoch verschwand die Figur des Jungen, ohne dass es eine Abschiedsfolge oder auch nur eine kurze Erwähnung im Serienuniversum gegeben hätte.

In Online-Foren versuchen langjährige Fans seit Jahren, die Lücke im Serienuniversum zu schließen. Immer wieder tauchen dort fantasievolle Theorien auf, was mit dem einst so präsenten Serienkind passiert sein könnte. Besonders 2024 machte sich eine Idee breit: Vincent sei in den USA zum FBI-Profiler geworden und könne eines Tages als abgeklärter Polizeidirektor nach Rosenheim zurückkehren. Offiziell ist davon allerdings nichts bekannt. Die Macher der "Rosenheim Cops" haben die Geschichte um Marie Hofers Sohn nie weitergeführt und auch nie eine Rückkehr angedeutet. So bleibt Vincents Verschwinden eines der auffälligsten offenen Kapitel der langjährigen Kultserie.

Darsteller Thomas Stielner schlug nach seinem Abgang aus den Rosenheim Cops einen gänzlich anderen Weg ein. Nach einem Gastauftritt in der BR-Serie "Dahoam is Dahoam" im Jahr 2015 verabschiedete er sich vollständig von der Schauspielerei. Recherchen von kino.de zufolge absolvierte er eine Ausbildung zum Zimmerer und leitet inzwischen einen eigenen Zimmereibetrieb. Zusätzlich ist er in der Landwirtschaft tätig. Von der Öffentlichkeit hält sich Thomas damit weitgehend fern – genau wie seine einstige Serienfigur Vincent Hofer, die für viele Fans ein ungelöstes Mysterium aus den Anfangsjahren der beliebten Krimireihe bleibt.

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ZDF, Linda Gschwentner "Die Rosenheim-Cops": Pia Arnbruck (Katharina Plank), Anton Stadler (Dieter Fischer), Christin Lange (Sarah Thonig), Gert Achtziger (Alexander Duda),

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Getty Images Karin Thaler im März 2018

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ZDF/Christian A. Rieger Frau Stockl (Marisa Burger, rechts) und Michi Mohr (Max Müller) zeigen Marie Hofer (Karin Thaler) einen Zeitungsartikel.