Dreharbeiten der neuen Staffel "Die Rosenheim-Cops" laufen

Gleich mehrere Veränderungen stehen bei Die Rosenheim-Cops bevor: Aktuell laufen in Rosenheim, München und Umgebung die Dreharbeiten zur 26. Staffel der beliebten ZDF-Vorabendserie, in der insgesamt 24 neue Folgen entstehen. Die Aufnahmen sollen noch bis Anfang Dezember 2026 andauern. Die neuen Folgen werden dann voraussichtlich ab Herbst 2026 im ZDF zu sehen sein. Für die treuen Fans der Serie gibt es dabei allerdings auch traurige Neuigkeiten: Nach Marisa Burger (52), die ihre Rolle als Sekretärin Stockl aufgibt, werden noch weitere beliebte Gesichter Rosenheim verlassen.

Neben Burger müssen sich die Zuschauer nun auch von Isabel Mergl als Hilde Stadler verabschieden. Hinzu kommt: Christian K. Schaeffer wird die Serie ebenfalls verlassen – er verkörperte über Jahre hinweg den "Times Square"-Wirt Ignaz "Jo" Casper. Mit ihm verschwindet auch seine Kultbar aus der Serienhandlung. Einen Ersatz für das Lokal gibt es allerdings schon: Maya Haddad schlüpft als Yasmin Rabe in die Rolle der neuen Betreiberin der Tagesbar "Das Rosi". Weiterhin auf Verbrecherjagd bleiben dagegen Anton Stadler als Dieter Fischer (55), Sven Hansen als Igor Jeftić, Kilian Kaya als Baran Hêvî und Julia Beck als Michaela Weingartner (35) – sie ermitteln in der neuen Staffel unter anderem am Rande einer Ägyptenausstellung, in einem Longevity-Spa, im Rennpferde-Milieu und bei einem Theaterfestival.

"Die Rosenheim-Cops" gehört zu den langlebigsten deutschen Vorabendserien überhaupt. Seit dem Jahr 2002 flimmert die Krimiserie über die Bildschirme und begleitet ein Team von Ermittlern bei ihren Fällen in der oberbayerischen Provinz. Im Laufe der vielen Staffeln haben sich bereits zahlreiche Schauspieler von der Produktion verabschiedet, während neue Figuren frischen Wind in die Handlung gebracht haben. Marisa Burger, die als Sekretärin Stockl zu einer der bekanntesten Figuren der Serie zählte, war seit dem Jahr 2003 in der Produktion zu sehen.

Anzeige Anzeige

ZDF/Linda Gschwentner Der "Die Rosenheim-Cops"-Cast

Anzeige Anzeige

Imago Christian K. Schaeffer beim Fotocall zu "Die Rosenheim-Cops" in den Bavaria Studios in Grünwald, Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Marisa Burger bei der 30. José Carreras Gala in Leipzig