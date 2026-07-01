Das ist das Geheimrezept von "Die Rosenheim Cops"

Schauspielerin Michaela Weingartner (35) verkörpert in der Erfolgsserie "Die Rosenheim Cops" seit 2023 Kriminalhauptkommissarin Julia Beck – und weiß deshalb genau, warum das ZDF-Format seit Jahren die Zuschauerherzen im Sturm erobert. In der "Webtalkshow - Promis, Positionen & echte Gespräche" plauderte sie jetzt über das Geheimrezept der Kultserie und verriet dabei auch etwas über das Wetter am Set: "Da scheint immer die Sonne, du irrst dich überhaupt nicht. Aber ist das nicht verrückt? Das ist verrückt, es wird immer schönes Wetter erzählt." Eine Ausnahme bilde allerdings ein neuer Winterfilm, der noch in diesem Jahr zu sehen sein soll: "Den haben wir gedreht dieses Jahr. Der kommt ja Ende des Jahres, da scheint auch noch nicht die Sonne."

Auf das Erfolgsgeheimnis der Serie angesprochen, hat die Schauspielerin eine klare Antwort parat. "Man weiß einfach verlässlich, was man bekommt von den Rosenheim Cops. Du weißt, okay, es gibt einen Kriminalfall, aber der ist jetzt nicht im Vordergrund. Es geht immer gut aus, es wird immer gefunden, der Täter", erklärt sie in der Webshow. Dazu käme stets ein witziger, charmanter B-Plot als Nebenhandlung. Vor allem die vertrauten Figuren, die schon seit vielen Jahren Teil des Teams sind, würden den Fans laut Michaela ein Gefühl von Verlässlichkeit geben und sie so von Woche zu Woche an die Serie binden. Auf fehlende Dramatik und blutige Action angesprochen, zeigt sie Verständnis für das Format: "Da geht es um was anderes, bei den Rosenheim Cops. Das ist nicht das Format dafür." Ehrlich gibt sie aber zu: "Ich würde es mir schon manchmal wünschen. Also so ein bisschen Action, klar."

Ein weiterer wichtiger Punkt sind für Michaela die vertrauten Figuren, die viele Zuschauer schon seit Jahren begleiten. Gerade diese Beständigkeit sorge dafür, dass Fans Woche für Woche einschalten und sich an den Charakteren festhalten können. "Diese Figuren, die einfach schon so lange dabei sind. Also jetzt natürlich außer meiner. Ich glaube, die geben einem schon etwas Verlässliches. Und wo man sich so daran entlanghangeln kann von Woche zu Woche. Ich glaube, das ist schon so ein gutes Rezept einfach von den Rosenheim Cops", so Michaela.

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ZDF, Linda Gschwentner "Die Rosenheim-Cops": Pia Arnbruck (Katharina Plank), Anton Stadler (Dieter Fischer), Christin Lange (Sarah Thonig), Gert Achtziger (Alexander Duda),

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ZDF/Linda Gschwentner Ulla Geiger (links) mit Dieter Fischer (Mitte) und Michaela Weingartner (rechts) bei den Dreharbeite

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ZDF "Die Rosenheim-Cops"