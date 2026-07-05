Vor "Stadler" spielte Dieter Fischer ganz andere Rollen

Dieter Fischer (55) gehört seit 2011 als Kommissar Anton Stadler fest zum Ensemble der ZDF-Krimiserie Die Rosenheim Cops und ist aus der beliebten Sendung kaum noch wegzudenken. Doch bevor er in dieser Rolle die Herzen der Zuschauer eroberte, war er in der Serie bereits in zwei verschiedenen Rollen zu sehen. Ein echtes Serien-Chamäleon, das vor seinem endgültigen Einstieg ins Rosenheimer Revier schon auf beiden Seiten des Gesetzes gestanden hat.

Sein erstes Mal vor der Rosenheim-Cops-Kamera hatte Dieter in Staffel 7, Folge 4 – als Werner Kembügler, einem Angehörigen des jeweiligen Opfers. Damit bewies er früh, dass er mehr draufhat als die Rolle des griesgrämigen Ermittlers, die er später verkörpern sollte. Noch interessanter war sein zweiter Gastauftritt in Staffel 10, Folge 5 mit dem Titel "Waidmanns Unheil": Dort schlüpfte er als Ernst Golling in die Rolle eines Mordverdächtigen – und geriet damit ins Visier der damaligen Kommissare Korbinian Hofer, gespielt von Joseph Hannesschläger (†57), und Sven Hansen, gespielt von Igor Jeftić.

Abseits der "Rosenheim Cops" ist der Schauspieler dem Krimi-Genre treu geblieben. Er wirkte unter anderem in Tatort, "Polizeiruf 110", "Stadt, Land, Mord!" und "Hubert und Staller" mit. Auch auf der Theaterbühne ist Dieter eine feste Größe: Fans des "Komödienstadl" konnten ihn zwischen 2005 und 2024 in zahlreichen Ausgaben erleben. Zuletzt stand er 2025 mit dem Stück "Kardinalfehler" auf der Bühne der Komödie im Bayerischen Hof.

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Getty Images Dieter Fischer beim Sommerempfang des Bayerischen Landtags in Schloss Schleißheim, Oberschleißheim, 18. Juli 2023

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Getty Images Schauspieler Dieter Fischer, November 2025

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ZDF/Linda Gschwentner Ulla Geiger (links) mit Dieter Fischer (Mitte) und Michaela Weingartner (rechts) bei den Dreharbeite

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