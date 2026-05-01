Auch diese Rosenheim-Cops-Darsteller verlassen die ZDF-Serie

Für Fans der ZDF-Kultserie Die Rosenheim-Cops wird der Herbst 2026 zur emotionalen Zerreißprobe: Neben Marisa Burger (52), die als Sekretärin Miriam Stockl bereits ihren Abschied angekündigt hat, verlassen nun auch Isabel Mergl und Christian K. Schaeffer das Erfolgsformat. Laut einer ZDF-Pressemitteilung werden damit gleich drei vertraute Gesichter aus Rosenheim verschwinden. Besonders hart trifft es viele Zuschauer wegen Christian, der seit fast zwei Jahrzehnten als Wirt Ignaz "Jo" Casper im "Times Square" eine feste Größe in der Serie war und jetzt dem Set den Rücken kehrt.

Christian macht dabei deutlich, wie schwer ihm dieser Schritt fällt: "Nach über 20 Jahren bei 'Die Rosenheim-Cops' fällt es mir alles andere als leicht, Abschied zu nehmen. Nun ist jedoch der Moment gekommen, ein neues Kapitel aufzuschlagen." Isabel, die seit rund sieben Jahren als Hilde Stadler zu sehen ist, wird ebenfalls nicht mehr dabei sein. Ganz ohne bekannte Gesichter müssen die Fans aber nicht auskommen: Die Dreharbeiten für die neuen Folgen laufen bereits seit Mitte April, die Ausstrahlung ist für den Herbst 2026 im ZDF geplant. Inhaltlich bleibt es gewohnt abwechslungsreich – die Kommissare ermitteln laut Senderangaben unter anderem am Rande einer Ägyptenausstellung, in einem Longevity-Spa, im Umfeld von Rennpferden und auf einem Theaterfestival.

Für die frei werdenden Rollen stehen einige Nachfolger schon fest. Maya Haddad übernimmt als Yasmin Rabe die neue Tagesbar "Das Rosi" und tritt damit in die Fußstapfen von Jo Casper. Für Marisas Rolle Miriam Stockl ist mit Sarah Thonig (34) ebenfalls eine Nachfolge gefunden: Die Darstellerin, den Zuschauern bislang als Christin Lange am Empfang des Polizeipräsidiums vertraut, wird künftig in die Rolle der Sekretärin wechseln. Zusätzlich dürfen sich Fans auf das bereits abgedrehte achte Winterspecial freuen, in dem alle vier Ermittler rund um Anton Stadler, Sven Hansen, Kilian Kaya und Julia Beck erstmals gemeinsam einen Fall lösen – und das im Grenzgebiet zwischen Ober- und Niederbayern, wo ein mörderischer Fall die Cops noch enger zusammenschweißt.

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Imago Ursula Maria Burkhart, Marisa Burger, Karin Thaler, Anastasia Papadopoulou, Sarah Thonig in "Die Rosenheim-Cops" 2023

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Imago Christian K. Schaeffer beim Fotocall zu "Die Rosenheim-Cops" in den Bavaria Studios in Grünwald, Oktober 2023

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ZDF / Bojan Ritan Marisa Burger, Ursula Maria Burkhart und Sarah Thonig bei "Die Rosenheim-Cops"

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