Nicht Michi Mohr: Diese Rolle wollte Max Müller zuerst haben

Für viele Fans der ZDF-Kultserie Die Rosenheim Cops ist Max Müller (61) als tollpatschiger Polizist Michi Mohr kaum wegzudenken. Doch dass der Schauspieler ausgerechnet diese Rolle übernehmen würde, war keineswegs von Anfang an geplant. Wie Max jetzt in einem Interview mit tips.at verriet, hatte er sich ursprünglich für eine ganz andere Figur beworben: Er wollte der Ermittlungspartner von Serienkollege Joseph Hannesschläger werden – also einen der Hauptkommissare spielen.

Für das Casting paukte Max sogar extra Bayerisch, obwohl er selbst wenig Hoffnung hatte, die begehrte Rolle zu ergattern. Und tatsächlich: Mit seinem Bauchgefühl behielt er Recht. Die Kommissarsstelle bekam er nicht. Doch damit war seine Geschichte bei den "Rosenheim-Cops" noch nicht zu Ende. "Vier Tage später bekomme ich einen Anruf – ja leider, mit dem Kommissar ist es nichts geworden, aber es gäbe einen 'deppaten' Polizisten, wolle sie den spielen", erinnerte er sich. Sein erster Drehtag folgte bereits am 9. Juni 2000.

Heute blickt der Schauspieler dankbar auf diese Wendung zurück. Michi Mohr hat sich im Laufe der Jahre vom einfachen Polizisten zum Polizeihauptmeister gemausert und ist für Max zum echten Markenzeichen geworden – eine Rolle, die ihm bis heute Türen in der Branche öffnet. Vor seiner Zeit bei den "Rosenheim-Cops" war er vor allem musikalisch aktiv. Auch heute tritt er gelegentlich noch als Sänger auf und ist neben der Erfolgsserie, die seit 2002 auf Sendung ist, regelmäßig in Theaterstücken zu sehen.

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© ZDF / Christian A. Rieger Michael A. Grimm, Max Müller und Igor Jeftić, "Die Rosenheim-Cops"-Darsteller

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Imago / Tinkeres Max Müller, Schauspieler

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ZDF/Christian A. Rieger Frau Stockl (Marisa Burger, rechts) und Michi Mohr (Max Müller) zeigen Marie Hofer (Karin Thaler) einen Zeitungsartikel.