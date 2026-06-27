Todesfall: Dreh zur Beatles-Serie "Hamburg Days" geht weiter

Nach einer tragischen Unterbrechung nehmen ZDF und BBC die Dreharbeiten zur Beatles-Serie "Hamburg Days" wieder auf. Anfang Mai hatte die Produktion mit den Aufnahmen begonnen, musste jedoch kurz darauf pausieren: Schauspielerin Luna Jordan, die die Rolle der Hamburger Fotografin Astrid Kirchherr übernehmen sollte, war überraschend verstorben. Jetzt steht fest, wer in ihre Fußstapfen tritt – Lea Drinda übernimmt die Rolle der Astrid Kirchherr, die durch ihre ikonischen Aufnahmen der Beatles in deren Anfangsjahren bekannt wurde. Aktuell wird laut DWDL in Hamburg gedreht, danach geht es weiter nach München und Liverpool. Bis Ende August sollen alle sechs Folgen im Kasten sein.

Die sechsteilige Serie erzählt von den frühen Jahren der Beatles in Hamburg zu Beginn der 1960er Jahre, als die spätere Weltband in den Clubs von St. Pauli ihre musikalischen Wurzeln schlug. Die Handlung basiert auf Teilen der Autobiografie des deutschen Musikers und Künstlers Klaus Voormann. In den Hauptrollen spielen unter anderem Rhys Mannion als John Lennon (†40), Ellis Murphy als Paul McCartney (84), Harvey Brett als George Harrison (†58) und Casper von Bülow als Klaus Voormann. Auch Laura Tonke (52), Trystan Pütter (45) und Max von der Groeben (34) gehören zum Cast. Neu mit an Bord sind neben Lea Drinda auch Asa Butterfield (29) als Beatles-Manager Brian Epstein, Jonny Lee Miller (53) als Paul McCartneys Vater Jim McCartney sowie Louis McCartney als Ringo Starr (85).

Die Beatles beschäftigen derzeit nicht nur die Filmwelt. Erst vor Kurzem sprach Paul McCartney in einem Interview mit NME offen über seine langjährige Freundschaft mit John Lennon und die schmerzhaften Auseinandersetzungen, die das Verhältnis der beiden Musiker zeitweise belasteten. Die Hamburger Zeit, die "Hamburg Days" nun auf die Leinwand bringt, gilt dabei als eine der prägendsten Phasen in der Geschichte der Band – damals entwickelten die jungen Musiker aus Liverpool in den verrauchten Kneipen auf dem Kiez ihren unverwechselbaren Sound.

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ZDF / Gordon Timpen Paul McCartney (Ellis Murphy), Pete Best (Paddy Gilmore), George Harrison (Harvey Brett), John Lennon (Rhys Mannion), Stuart Sutcliff (Louis Landau)

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Imago Luna Jordan, Schauspielerin

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Getty Images Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, George Martin und John Lennon in London, 1963

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