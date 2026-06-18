Vom Beatles-Star zur Legende: Paul McCartney wird heute 84

Paul McCartney (84) feiert heute seinen 84. Geburtstag – und der Musiker hat in seinem langen Leben Geschichte geschrieben wie kaum ein anderer. Aufgewachsen in Liverpool als Sohn eines leidenschaftlichen Amateurpianisten, lernte Paul früh das Handwerk: Kirchenchor, Klavier- und Trompetenstunden und schließlich Gitarre. 1957 schloss er sich John Lennons (†40) Band The Quarrymen an, und zusammen mit George Harrison (†58) und später Ringo Starr (85) wurde daraus eines der bekanntesten Musikkollektive der Welt: The Beatles. Die Band gewann den Grammy als Best New Artist, eroberte die USA im Sturm und drehte Kinofilme wie "A Hard Day's Night" und "Help!". Seit dem Ende der Beatles in den frühen 1970er-Jahren hat Paul nie aufgehört, Musik zu machen – mit der Band Wings, als Solokünstler und bis heute auf großen Bühnen rund um den Globus.

Im Jahr 2026 erschien sein zwanzigstes Soloalbum "The Boys of Dungeon Lane", für das er sich auf einen ausgiebigen Promo-Rundgang begab. Beim Staffelfinale von Saturday Night Live im Juni 2026 stand Paul zum siebten Mal als musikalischer Gast auf der Bühne der legendären Show und spielte unter anderem den Beatles-Klassiker "Band on the Run" sowie "Days We Left Behind" vom neuen Album. Bereits im Februar 2025 hatte er die SNL-50-Jubiläumsshow mit Songs von Abbey Road abgeschlossen und kurz zuvor einen Überraschungsauftritt im New Yorker Bowery Ballroom hingelegt – die Tickets für das ausverkaufte 575-Personen-Venue waren in nur 30 Minuten vergriffen.

Neben seiner Musik hat das Privatleben des Briten ebenfalls für Schlagzeilen gesorgt. Sein großes Liebesglück fand Paul mit seiner ersten Frau Linda Eastman, die er 1969 heiratete und mit der er vier Kinder großzog – darunter Lindas Tochter Heather (58), die er adoptierte. Linda starb 1998 an Brustkrebs. Danach folgte die turbulente Ehe mit Heather Mills, die 2008 nach einer langen Scheidungsschlacht mit einem Millionenvergleich endete. Seit 2011 ist Paul mit der New Yorker Geschäftsfrau Nancy Shevell (66) verheiratet. Heute ist er Vater von fünf Kindern – Heather, Mary, Stella, James und Beatrice. Und trotz kleinerer gesundheitlicher Widrigkeiten, wie einem nachlassenden Gehör, über das er kürzlich öffentlich sprach, ist vom Aufhören weiterhin keine Rede.

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Getty Images Sänger Paul McCartney, 2019

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Getty Images Die Beatles, Oktober 1965

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Getty Images Nancy Shevell und Paul McCartney in Los Angeles, 2018